Una Notte al Museo: il reboot è in arrivo

Il franchise di Una notte al museo continua a prosperare: un reboot è in fase di realizzazione, ma ci sarà posto anche per Ben Stiller?

Una notte al museo sta per tornare. Secondo quanto riferito da Deadline, 21 Laps e 20th Century Studios avrebbero intenzione di riportare un’avventura al museo, di notte, con nuovi personaggi e in un differente museo. Ad allarmare, però, è l’assenza momentanea di una delle star principali del franchise tanto amato.

Con Shawn Levy, Dan Levine ed Emily Morris coinvolti già come produttori, il reboot di Una notte al museo ha puntato su Tripper Clancy per la realizzazione della sceneggiatura, ma ad oggi il progetto non ha ancora confermato nessun membro del cast. Sorge spontaneo, però, chiedersi cosa ne sarà di Larry Daley, il protagonista dei precedenti film interpretato da Ben Stiller. Stando alle primissime anticipazioni di trama, il film si concentrerà su nuovi personaggi e su un nuovo museo, per cui potrebbe fare a meno di Larry. Come suggerisce ComicBook, Ben Stiller negli ultimi anni ha accumulato anche esperienze da regista e produttore, per cui è possibile che in qualche modo verrà coinvolto nel progetto. Il progetto si trova ancora in una fase iniziale.

Il primo capitolo di Una notte al museo ha raccontato di Larry, un inventore sfortunato che accetta un lavoro all’Americam Museum of Natural History di New York come guardia di sicurezza notturna. Non sa che al museo qualcosa prende vita di notte e che il suo lavoro non è poi così noioso o sicuro come credeva. Dopo il successo del primo film del 2006, Una notte al museo ha costruito un franchise proseguendo con Una notte al museo 2 – La fuga nel 2009, Una notte al museo – Il segreto del faraone nel 2014 e Una notte al museo – La vendetta di Kahmunrah nel 2022.