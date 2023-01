Una gran voglia di vivere, quando esce il film con Fabio Volo e Vittoria Puccini

News Cinema

Fabio Volo e Vittoria Puccini sono i protagonisti di una nuova commedia romantica in arrivo su Prime Video. Si intitola Una gran voglia di vivere il film diretto da Michela Andreozzi, ma quando esce in streaming? Liberamente tratto dall’omonimo romanzo scritto dal pugno di Fabio Volo e pubblicato da Mondadori, Una gran voglia di vivere racconta di una coppia la cui storia d’amore sarebbe giunta al capolinea. Anna e Marco, per amore del figlio Tommaso, si concedono un ultimo tentativo prima di mettere un punto definitivo alla propria relazione. Ed è per quel figlio che tentano di riavvicinarsi.

Una gran voglia di vivere: quando esce il film su Prime Video

Fabio Volo in questo film non figura soltanto come protagonista, ma anche come co-sceneggiatore. Avendo scritto di proprio pugno il romanzo da cui trae ispirazione la pellicola, lo scrittore infatti ha affiancato Michela Andreozzi e Filippo Bologna nella stesura della sceneggiatura. Le riprese hanno diviso la scena tra Italia e Norvegia raccontando cosa succede ad una famiglia in crisi che farebbe di tutto per il proprio figlio. Prodotto da Isabella Cocuzza e Arturo Paglia per Paco Cinematografica in collaborazione con Prime Video e RTI, il film è ambientato nella Milano di oggi e nel cast coinvolge anche Paola Tiziana Cruciani, Corrado Nuzzo, Ludovico Nava e la partecipazione di Rocío Muñoz Morales (ex Madrina della Mostra del Cinema di Venezia).

La trama del film ruota attorno a Marco, un ingegnere di professione, e sua moglie Anna, architetto. Il loro è stato un vero colpo di fulmine. Si sono innamorati all’istante, hanno vissuto insieme per tanto tempo ed in modo sereno e hanno poi accolto in famiglia il piccolo Tommaso. Eppure dopo tanti anni insieme non hanno potuto evitare la crisi di coppia. Anna propone a Marco di trasferirsi ad Ibiza per inseguire un sogno professionale, ma il marito rifiuta. Poco dopo anche Marco riceve una proposta lavorativa simile, ma con trasferimento ad Amsterdam, ed inizia a ragionarci. Nel mezzo, Anna sta valutando la separazione. Intanto marito e moglie hanno promesso al figlio un viaggio di famiglia nella terra dei Vichinghi, per cui partono per la Norvegia in camper con la speranza di poter risanare le ferite. Marco vorrebbe riconquistare sua moglie, ma ci riuscirà? Una gran voglia di vivere arriva in streaming su Prime Video il 5 febbraio 2023 ed è una scelta Made in Italy perfetta per San Valentino.