Una gran voglia di vivere e le piccole grandi crisi di coppia per Fabio Volo e Vittoria Puccini

Una coppia dopo anni di rapporto inizia a scricchiolare attraverso piccoli segnali di crisi difficili da intercettare, fino a che esplodono. Una coppia in viaggio quella di Una gran voglia di vivere tratta dal libro di Fabio Volo anche protagonista insieme a Vittoria Puccini.

Fabio Volo è terrorizzato dal non dire una parola fuori posto, parlando della girandola di coppia in crisi raccontata in Una gran voglia di vivere, adattamento del suo libro scritto prima della pandemia. Almeno così sostiene, prendendolo un po’ in giro Michela Andreozzi, che ha collaborato con l'autore e Filippo Bologna nell’adattamento e diretto questa storia on the road, ovviamente interpretata da Volo stesso al fianco di Vittoria Puccini, dal 5 febbraio in arrivo su Prime Video.

Nel corso di un incontro con la stampa si è parlato molto della girandola dei rapporti fra sessi, delle coppie in crisi e dello stato delle cose sull’uguaglianza fra uomo e donna. Perché, come ha chiosato con saggezza Andreozzi, “finirà l’era della dimostrazione e potremo parlare di esseri umani e non di generi”. Verrebbe voglia di finirla così, ma Fabio Volo, in gran forma, maniche corte e bicipiti in vista, che nel film assomiglia in maniera sospetta a Luis Enrique, ha chiamato in causa proprio una (ex) coppia fra sport e spettacolo, sottolineando come Shakira se la sia presa con la nuova fiamma del suo non più partner, Piqué, difensore di quel Barcellona nel cuore dell'allenatore di calcio di cui sopra. “Non con lui, denigra lei, credo sia un passo indietro nella direzione di un’uguaglianza piena della donna ragionare così. Alla fine la donna così tende sempre a essere la preferita del papà”.

Vittoria Puccini sottolinea come i ruoli debbano essere intercambiabili. “Ci sono momenti in cui per vari motivi uno dei due diventa motore accudente, altre volte deve essere l’altro però a esserlo, altrimenti la coppia prima o poi non funziona. È vero che l’uomo tende a farsi andare bene una condizione anche non ideale per paura, smuovendo le cose, di rompere tutto. Il coraggio di guardarsi dentro e nella coppia è più femminile.”

Pubblicato da Mondadori nell’ottobre 2019 con successo (come sempre per i romanzi sul filo del personale se non autobiografico di Fabio Volo), Una gran voglia di vivere ha venduto 230 mila copie e dal 5 febbraio l’adattamento (libero) arriva su Prime Video, diretto da Michela Andreozzi, con Fabio Volo insieme a Vittoria Puccini. Girato tra l’Italia e la Norvegia, è prodotto da Isabella Cocuzza e Arturo Paglia per Paco Cinematografica, in collaborazione con Prime Video e RTI.

Al centro della storia una coppia, quella formata da Anna e Marco, apparentemente arrivata al capolinea, che intraprende un viaggio con il figlio Tommaso in cerca di un ultimo tentativo di riavvicinamento. La sceneggiatura è firmata dalla stessa Andreozzi insieme a Volo e a Filippo Bologna (premio David di Donatello per Perfetti sconosciuti). Nel cast anche Paola Tiziana Cruciani, Rocío Muñoz Morales, Corrado Nuzzo e il giovanissimo Ludovico Nava.

Come sia arrivata alla regia di questo adattamento, ce lo racconta direttamente Michela Andreozzi. “Fabio mi ha regalato il libro e leggendolo ho subito pensato che sarebbe stata una bella sfida raccontare una storia d’amore in preda a una crisi minimale, sottile, come succede a tutti noi, senza scossoni. Una relazione che inizia in un modo per poi arrivare a diventare qualcosa di molto diverso. Nella vita raramente accadono grandi eventi scatenanti, le ragioni non saltano subito agli occhi. Quasi subito abbiamo pensato a Vittoria, rispetto al libro abbiamo dovuto tirare fuori Anna dai pensieri di Marco, il protagonista, voce narrante come succede nei libri di Volo. Abbiamo dovuto renderla personaggio, credo siamo stati agevolati dalla collaborazione fra me donna e lui, uomo, oltretutto della stessa generazione, e camperisti come la coppia che parte per un viaggio in Norvegia. È stato un confronto interessante vedere integrato un personaggio femminile, uscito fuori e pronto a camminare con i suoi piedi”.