Una commedia romantica che è un grido di libertà: Luca Lucini e il cast presentano Io e mio fratello, da oggi su Prime Video

È disponibile da oggi, 21 aprile, in esclusiva su Prime Video, Io e mio fratello, una commedia sentimentale sul diritto di non scegliere, sulla capacità di relazionarsi con la natura e sulla generazione Y. La regia è di Luca Lucini, che l'ha presentata alla stampa insieme al cast.

Abbiamo lasciato Luca Lucini e Cristiano Caccamo in una sala dell'Hotel della Nazioni di Bari, storico albergo che affaccia sul Lungomare, e li ritroviamo, neanche un mese dopo, nel cinema The Space Moderno di Roma. L'occasione è la presentazione alla stampa di Io e mio fratello, commedia romantica che oggi, 21 aprile, debutta in esclusiva su Prime Video. In Puglia, invece, il regista e l'attore avevano accompagnato Le mie ragazze di carta, che è stato girato dopo e che speriamo di vedere prossimamente. Ma è di Io e mio fratello che vogliamo parlare oggi. Come suggerisce il titolo, al centro della storia ci sono due fratelli, o meglio un fratello e una sorella che vivono lontani e non vanno affatto d'accordo. Lui, Mauro, è rimasto in Calabria con la mamma, dopo la morte del padre, a mandare avanti l'azienda agricola di famiglia. Invece lei, che si chiama Sofia, si è trasferita a Milano, dove passa da un lavoro precario all'altro. Sofia decide di tornare a casa quando scopre che l'unica ragazza che ha veramente amato, Michela, sta per sposare proprio suo fratello. Una volta giunta a destinazione, si accorge che in ballo c'è molto di più di una bella ragazza da riconquistare.



Insieme a Luca Lucini e a Cristiano Caccamo, ci sono gli altri interpreti del film all'incontro con i giornalisti, a cominciare dalla protagonista femminile Denise Tantucci (Sofia). Non mancano Greta Ferro (Michela), Teresa Mannino (zia Tecla) e Claudio Colica, che fa la parte di Alessandro, coinquilino e amico di Sofia. Lucini spiega subito l'origine del progetto: "Il soggetto, scritto da Marta e Ilaria Storti, mi ha colpito immediatamente perché aveva dentro una storia d'amore, con persone che si amano, persone che si sono amate, il tutto a prescindere dal sesso di appartenenza, e quindi nel pieno stile di una love story contemporanea. Inoltre mi interessava parlare della generazione dei trentenni, che per certi versi è la prima ad aver avuto una socializzazione completamente diversa dalla nostra, e ciò ha fatto sì che avesse moltissime possibilità. Una volta era più facile distinguere ciò che era giusto da ciò che era sbagliato, mentre adesso ci sono tante cose giuste e tante cose sbagliate sia in amore che nell'ambito lavorativo. Io e mio fratello è prima di tutto una commedia romantica, che però offre uno sguardo interessante anche sulla società contemporanea".

Ogni attore di Io e mio fratello ha amato la sceneggiatura e i personaggi del film, a cominciare da Greta Ferro, che con il regista condivide anche l'esperienza della serie tv Made in Italy: "Luca ed io abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto sul set. Questa volta mi ha detto: ‘Greta, vorrei proporti un ruolo che secondo puoi comprendere molto facilmente’. Aveva ragione: Michela è una ragazza che ammiro molto perché riesce a fare scelte che vanno contro le aspettative sia della sua famiglia che della società. Certo, si tratta di scelte complesse, soprattutto per una persona tanto giovane. In questo il personaggio è molto attuale, perché noi giovani avvertiamo di continuo la pressione del dover 'performare'. Michela sceglie invece di essere fedele a sé stessa e di coltivare la semplicità. Ho lavorato molto sulla sua necessità di 'liberarsi', perché il film, in fondo, è una storia di liberazioni".

Denise Tantucci, al contrario di Greta Ferro, non conosceva Luca Lucini. Ha fatto un provino ed è stata scelta, e da lì è cominciato per lei un viaggio bellissimo in compagnia di un personaggio all'apparenza solido ma in realtà pieno di fragilità: "La storia mi è piaciuta tantissimo da subito, perché affronta il tema dell'andar via di casa. Io sono andata via di casa per spostarmi a Roma, dopodiché ho lasciato Roma per trasferirmi a Milano. Inoltre la sceneggiatura aveva la forza e l’assist di dare tanto tempo alla mia Sofia, molte scene di vita quotidiana in cui imparare a conoscere la forza del personaggio nel suo continuare a non scegliere e nell’avere il coraggio di tornare in famiglia, che è il posto in cui si sente giudicata e ha dei conti in sospeso".

Io e mio fratello segna l'esordio davanti alla macchina da presa di Claudio Colica, uno dei componenti del duo Le Coliche. L'attore non è arrivato sul set a cuor leggero, come racconta divertito: "Quando sono stato chiamato, ero terrorizzato, perché con me c'erano persone che recitavano da anni. E tuttavia mi sono trovato benissimo, sono stati tutti carinissimi a farmi entrare in un universo che alla fine è una gabbia di matti".

Uno dei personaggi più divertenti e riusciti di Io e mio fratello è la zia di Sofia e Mauro, che nonostante il nome antiquato, Tecla, è una donna che, a cinquant'anni, si è resa conto della propria sensualità ed è entrata nel magico mondo delle app di dating. La interpreta Teresa Mannino: "Per me è stato facile accettare il ruolo di Tecla" - dichiara - "perché Luca Lucini è stato il primo che mi ha detto che avrei potuto fare l'attrice anche se non sono un’attrice ma una comica. Tecla è divertentissima, perché è una donna libera dagli schemi che sa essere leggera senza essere superficiale. E’ colorata, vivace, ed è una zia che forse molti di noi hanno conosciuto. È una che se ne frega del giudizio altrui e segue i propri desideri. Credo che un po’ mi assomigli".

Rispetto al personaggio che interpreta ne Le mie ragazze di carta, il Mauro di Cristiano Caccamo ha più scene e più battute, ed è un ragazzo contrastato, in difficoltà e che sente il peso della responsabilità che suo padre, morendo, gli ha lasciato. Dopo aver fatto anche lui i complimenti a Luca Lucini, l'attore dice: "Abbiamo girato in Calabria, e io vengo dalla Calabria, e quindi sono stato contento di fare un film che avesse un po’ di dialetto".

Anche Lucini si è innamorato della Calabria e del paese in cui Io e mio Fratello è stato girato, che si chiama Altomonte e sta in provincia di Cosenza. "Fin dall’inizio abbiamo considerato Altomonte un vero coprotagonista del film, perché questo era un racconto che viveva di contrasti, ad esempio il contrasto fra il luogo di nascita di Sofia e Milano, che poi è la città in cui abito anche io. Questo riappropriarsi di una dimensione completamente diversa, umana e molto potente era una parte fondamentale della storia. Abbiamo voluto raccontare una Calabria che stavo scoprendo anch’io con i miei occhi e che è diversissima da come il cinema solitamente la mostra, perché è spesso scenario di vicende malavitose, di violenze e di drammi. L’ambientazione mi ha permesso di trasformare in un film una narrazione che evolveva in una specie di imprenditoria etica, che è una cosa sicuramente attuale e automatica per le nuove generazioni. Sono convinto che la capacità di relazionarsi con la natura in una certa maniera farà sempre più parte della nostra vita".