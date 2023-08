Una Commedia Pericolosa: Paola Minaccioni è una furia infernale in una clip in anteprima esclusiva del film

News Cinema

Già diretta da Alessandro Pondi, Paola Minaccioni è uno dei personaggi più spassosi di Una Commedia Pericolosa, che vede protagonista Enrico Brignano nei panni di un aspirante spia. In una clip in anteprima del film, al cinema dal 30 agosto, l'attrice fa una scoperta che scatena in lei una rabbia assassina.

Paola Minaccioni è una moglie che scopre di essere stata tradita dal marito in una clip di Una Commedia Pericolosa che abbiamo il piacere di mostrarvi in anteprima esclusiva. Nel film, che mescola il divertimento alla spy story, strizzando anche l'occhio al thriller hitchcockiano, l'attrice ha a che fare con un personaggio tutt'altro che passivo ed equilibrato, ma chi non cadrebbe vittima di una rabbia cieca leggendo una conversazione "intima" fra la propria dolce metà e un'altra persona? Forse nessuno, sta di fatto, però, che la signora Francesca diventa all'improvviso assetata di vendetta. Cosa farà esattamente non ve lo sveliamo, dal momento che andrete al cinema e lo scoprirete da soli, però possiamo dirvi che Paola è alla sua terza collaborazione con Alessandro Pondi, che l'ha voluta tanto in Tutta un'altra vita quanto in School of Mafia.

Una Commedia Pericolosa arriva in sala il 30 agosto distribuito da 01 Distribution e ruota intorno a un'indagine condotta dall'aspirante detective Maurilio Fattardi, che ha sempre sognato di diventare una specie di James Bond. Dell'agente segreto nato dalla fantasia di Ian Fleming il nostro, tuttavia, non ha nulla, e nemmeno del personaggio di James Stewart de La finestra sul cortile. Il cortile però c'è, e c'è anche il morto. Ora, essendo la vicenda piuttosto complicata e narrando la stessa storia da quattro diversi punti di vista, era importante poter contare su una sceneggiatura infallibile. Con l'aiuto di Paolo Logli, Alessandro Pondi ha scritto un ottimo copione, prendendo spunto da Rashomon di Akira Kurosawa. A ispirare Una Commedia Pericolosa sono stati anche i film della Pantera Rosa e Misterioso omicidio a Manhattan di Woody Allen. Qui non siamo a New York ma a Roma, e la veracità di alcuni personaggi, a cominciare dallo stesso Agente Mao (come si fa chiamare Enrico Brignano) contribuisce a rendere molto spassoso il film.



