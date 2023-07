Una commedia pericolosa, il poster del film con Enrico Brignano è del mitico Renato Casaro, collaboratore di Sergio Leone

News Cinema

Una commedia pericolosa con Enrico Brignano e Gabriella Pession, in sala da 30 agosto, ha un autore d'eccezione per la sua locandina in stile anni Settanta: Renato Casaro, illustratore di manifesti mitici per Sergio Leone e tutti i film di Bud Spencer & Terence Hill.

Nostalgia per i poster realizzati a mano libera per i film fino agli anni Settanta e oltre? Una commedia pericolosa con Enrico Brignano e Gabriella Pession, comica sarabanda diretta da Alessandro Pondi, al cinema dal 30 agosto, ha quello che fa per voi: il poster ufficiale del film che vi presentiamo qui in basso è stato realizzato dalla leggenda Renato Casaro, classe 1935, e se avete la sensazione di aver già visto quello stile, non vi state sbagliando.

Una commedia pericolosa, Renato Casaro firma il manifesto vecchio stile

Attivo dagli anni Cinquanta ma esploso dal 1965, quando si occupò del poster di La Bibbia, Renato Casaro è diventato uno dei più gettonati, attivi e apprezzati realizzatori di locandine cinematografiche, nell'epoca in cui erano ancora tutte realizzate a mano. Oltre a essere stato attivo a livello internazionale (ha firmato i manifesti per Il tè nel deserto di Bertolucci, Nikita di Besson, Balla coi lupi di Kevin Costner), Casaro si è legato per anni alle opere di Sergio Leone, che non poteva fare a meno di lui, nonché alla coppia Bud Spencer & Terence Hill, per quale ha realizzato i poster storici. Renato è talmente celebre presso i cinefili che Quentin Tarantino gli ha chiesto di creare i finti manifesti di C'era una volta... a Hollywood, quelli relativi agli immaginari film che il personaggio di DiCaprio aveva interpretato.

Convinto sostenitore della rielaborazione artistica garantita dalla manualità e all'aerografo, senza la dipendenza dalle fotografie, Casaro per il poster di Una commedia pericolosa si è ispirato a James Bond e Sherlock Holmes. In particolare conta il primo, perché il personaggio interpretato da Enrico Brignano in Una commedia pericolosa è proprio un aspirante agente segreto...