Un uomo, una donna: ecco il trailer della versione restaurata del capolavoro di Caude Lelouch

Nel 1966 Un uomo, una donna, di Claude Lelouch vinse la Palma d'Oro a Cannes e l'Oscar per il miglior film straniero. Ora torna al cinema in America in edizione restaurata. Ecco il trailer.

Vinse la Palma d'Oro a Cannes nel 1966 (ex aequo con Signore & signori di Pietro Germi), nel 1967 vinse anche l'Oscar per - come si chiamava allora - miglior film straniero e la miglior sceneggiatura, più il Golden Globe, oltre a innumerevoli altri premi per regista e attori, ed è entrato nella storia come una delle più struggenti storie d'amore del grande schermo. Parliamo di Un uomo, una donna, il film di Claude Lelouch con Anouk Aimée e Jean-Louis Trintignant e l'indimenticabile colonna sonora di Francis Lai, che diventò popolarissima. Il film avrebbe avuto due sequel, diretti dallo stesso regista, usciti nel 1985 e 2019, senza ovviamente raggiungere il successo del capostipite. Adesso Un uomo, una donna, sta per uscire nuovamente nei cinema di New York e Los Angeles in versione restaurata. E questo è il trailer.

Un uomo, una donna: la trama del film di Lelouch

Giunta in ritardo alla stazione di Deauville, una giovane vedova, Anne Gauthier, segretaria di edizione cinematografica, accetta l'offerta di un passaggio in auto per Parigi che le offre il pilota automobilistico Jean-Louis Duroc. Il lungo viaggio invita al colloquio e Anne racconta la propria storia matrimoniale culminata con la morte del marito stuntman, avvenuta per un incidente sul set. Nei successivi incontri di Anne con Jean-Louis, è l'uomo che rivela i particolari della sua vita, e la donna, già a lui affine per l'età e per le visite domenicali al collegio di Deauville dove vengono educati i rispettivi figli, scopre con questi altre affinità: anche Jean-Louis è vedovo perché sua moglie, disperata a causa di un grave incidente capitatogli mentre era in gara, si è uccisa. Jean-Louis ed Anne si sentono sempre più attratti l'uno all'altra e si abbandonano al reciproco sentimento, ma quando Jean-Louis conduce Anne in un albergo, questa, riluttante ad un'esplosione d'amore puramente passionale, si ritrae attribuendo la sua resistenza al ricordo del marito. Occorrerà tempo, dedizione e dolcezza perché un nuovo amore possa svilupparsi tra Anne e Jean-Louis.