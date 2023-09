Un uomo è succube di un'intelligenza artificiale che lo tiene prigioniero nel trailer dell'horror The Mill

News Cinema

The Mill è un horror americano straordinariamente attuale, perché parla di capitalismo sfrenato e intelligenze artificiali. Il trailer è stato appena diffuso, ed è davvero pauroso e inquietante

C'è sempre spazio per un horror, nei cinema (o sulle piattaforme) e nella vita di chi ama un po’ di brivido e di tensione davanti a un grande o piccolo schermo. Per questo vi mostriamo il trailer di un film dell'orrore intitolato The Mill che per il momento arriva su Hulu il 9 ottobre.

The Mill: trama, attualità, cast e regista

The Mill è ambientato in un futuro prossimo nel quale il capitalismo è ormai fuori controllo e vede protagonista un uomo in carriera che lavora per l'azienda più importante al mondo. A un certo punto viene rapito e si sveglia in un mulino abbandonato, in cui gli viene detto che dovrà sopravvivere a un "corso professionale avanzato". Se non ne sarà in grado, ovviamente morirà. Gli attori del film sono Lil Rel Howery - che è protagonista e produttore della sitcom REL e che ha esordito al cinema in Scappa - Get Out - e poi Pat Healy, Karen Obilom e Patrick Fischler. La regia è invece di Sean King O'Grady, che qualcuno conoscerà per un altro horror intitolato We Need to do Something. A proposito di The Mill, ha dichiarato che si tratta di un film attuale perché parla di intelligenze artificiali, del sentirsi intrappolati in un sistema che prende molto più di quanto dà e ci fa sentire come "ingranaggi perfettamente sostituibili di una macchina senza vita".

Il trailer di The Mill

Ed ecco il trailer di The Mill, che è davvero inquietante perché a dare ordini al povero prigioniero è un'Intelligenza Artificiale.