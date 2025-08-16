TGCom24
Home | Cinema | News | Un semplice incidente: il trailer dell'ultimo bellissimo film di Jafar Panahi Palma d'oro a Cannes
Schede di riferimento
Un Semplice Incidente
Anno: 2025
4,0
Un Semplice Incidente
News Cinema

Un semplice incidente: il trailer dell'ultimo bellissimo film di Jafar Panahi Palma d'oro a Cannes

Daniela Catelli

Sta per uscire al cinema in America il nuovo film di Jafar Panahi, Un semplice incidente, una storia morale cruda e appassionante, premiata con la Palma d'Oro a Cannes. Ecco il trailer.

Un semplice incidente: il trailer dell'ultimo bellissimo film di Jafar Panahi Palma d'oro a Cannes

Il regista iraniano Jafar Panahi ha sperimentato sulla sua pelle la persecuzione, e il carcere per le sue battaglie contro la politica repressiva del governo. Nel 2022 non ha potuto accompagnare il suo film Gli orsi non esistono nei vari festival perché era appunto in prigione, da dove è stato liberato l'anno successivo dopo uno sciopero della fame. Costretto a girare clandestinamente le sue pellicole, Panahi non è mai venuto meno al suo impegno e alla necessità di raccontare le sue esperienze e quello che accade nella società attraverso il cinema. Il suo ultimo film, Un semplice incidente, che ha debuttato al festival di Cannes di quest'anno, dove ha vinto meritatamente la Palma d'oro, chiama in causa la nostra coscienza, mettendo al centro della storia un uomo che casualmente riconosce un suo torturatore e decide di farsi giustizia da solo, coinvolgendo altre vittime. Da noi Un semplice incidente arriverà al cinema con Lucky Red in data ancora non nota, ma in America esce il 15 ottobre distribuito da Neon, che per l'occasione ha diffuso il trailer originale, che vi mostriamo.

Un semplice incidente: un film che dimostra la difficoltà della vendetta

Come dice il titolo, la storia prende il via da un incidente, quando Rashid (Ebrahim Azizi), in auto con la moglie incinta e la figlia, investe un cane. Si ferma, scende, verifica le condizioni dell'animale, lo abbatte e riparte. Poco dopo, l'auto si guasta. Una sosta presso un'officina gli fa incontrare Vahid (Vahid Mobasheri), un meccanico che riconosce in lui un dettaglio inquietante: il passo claudicante dell’uomo e il suono metallico della sua protesi. Quel suono lo riporta a un trauma mai elaborato. Anni prima, Vahid era stato incarcerato per aver chiesto di essere pagato. In prigione era stato torturato da un uomo noto come "Gamba di Legno". Ora, convinto che Rashid sia quel torturatore, Vahid lo segue, lo aggredisce e lo rinchiude nel retro del suo furgoncino. Parte verso il deserto, deciso a seppellirlo vivo. Ma Rashid nega, e i dubbi iniziano a insinuarsi. Per ottenere conferme, Vahid si mette in viaggio verso la città, coinvolgendo altri ex detenuti che, come lui, hanno subito torture. A bordo del furgone salgono un libraio, una fotografa, una sposa, il suo promesso e un operaio: tutti convinti di poter riconoscere il torturatore. Ma i pareri divergono, le certezze vacillano. Il deserto diventa il teatro di una resa dei conti incerta, dove il confine tra giustizia e vendetta si fa sottile, e la memoria si rivela un terreno instabile

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Un Semplice Incidente
Anno: 2025
4,0
Un Semplice Incidente
Daniela Catelli
  • Saggista traduttrice e critico cinematografico
  • Autrice di Ciak si trema - Guida al cinema horror e Friedkin - Il brivido dell'ambiguità
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Lindsay Lohan ossessionata dall'interpretazione di Sharon Stone in Casinò
news Cinema Lindsay Lohan ossessionata dall'interpretazione di Sharon Stone in Casinò
Avengers: Doomsday, Ryan Reynolds ci sarà! Deadpool confermato, ma con una svolta inaspettata!
news Cinema Avengers: Doomsday, Ryan Reynolds ci sarà! Deadpool confermato, ma con una svolta inaspettata!
Tom Cruise diplomaticamente rifiuta il premio alla carriera del Kennedy Center consegnato da Trump
news Cinema Tom Cruise diplomaticamente rifiuta il premio alla carriera del Kennedy Center consegnato da Trump
Bugonia, Jennifer Lawrence non voleva che Emma Stone tagliasse i suoi capelli per il film
news Cinema Bugonia, Jennifer Lawrence non voleva che Emma Stone tagliasse i suoi capelli per il film
Stasera in TV: Film da vedere Sabato 16 Agosto, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Sabato 16 Agosto, in prima serata
Scary Movie 6, è ufficiale: Regina Hall e Anna Faris torneranno nel reboot dei fratelli Wayans!
news Cinema Scary Movie 6, è ufficiale: Regina Hall e Anna Faris torneranno nel reboot dei fratelli Wayans!
Scream, Alison Brie spiega qual è il problema dei nuovi film: riguarda i protagonisti
news Cinema Scream, Alison Brie spiega qual è il problema dei nuovi film: riguarda i protagonisti
Steve, il nuovo film Netflix è tratto da una storia vera? Cillian Murphy: "Il ruolo più terrificante della mia carriera"
news Cinema Steve, il nuovo film Netflix è tratto da una storia vera? Cillian Murphy: "Il ruolo più terrificante della mia carriera"
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills
La guerra dei cafoni
Mercenary for Justice
Benvenuti nella giungla
In Fuga dall'Incubo
La dottoressa del distretto militare
Amore mio aiutami!
Murderock uccide a passo di danza
Diabolik - Ginko all'Attacco!
Io & Marilyn
Quel che resta del giorno
The Crossing - Oltre il confine
Film stasera in TV