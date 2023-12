Un piccolo Batman per un grande Bat-Natale, il film animato su Prime Video

News Cinema

In Un piccolo Batman per un grande Bat-Natale, ora in streaming su Prime Video, il piccolo Damian Wayne viene lasciato solo a casa, mentre papà Bruce è in missione. Quando il Joker però minaccia il Natale, decide di intervenire! Un comico cartoon targato Warner Bros Animation.

Siete in attesa del film The Brave and the Bold, dove Batman alias Bruce Wayne agirà con suo figlio Damian Wayne? Manca ancora molto alla produzione di quel lungometraggio, quindi nel frattempo potreste accontentarvi di una storia simile ma decisamente umoristica, rivolta anche ai più piccoli: su Prime Video è arrivato in streaming il cartoon Un piccolo Batman per un grande Bat-Natale, a cura della Warner Bros Animation! Vediamo di cosa si tratta, dopo averne ammirato il caricaturale trailer



Nel film di animazione Un piccolo Batman per un grande Bat-Natale, Bruce Wayne ha un figlio ancora bambino, Damian Wayne, per il quale già prospetta un avvenire da Uomo pipistrello. Fino alla maggiore età sarà tuttavia il babbo a gestire i giochi, e lo fa fino alla vigilia di Natale, quando la Justice League chiama Batman per un'emergenza. Damian rimane solo in casa, nell'esatto momento in cui Gotham City è minacciata ancora una volta dal Joker! A questo punto Damian deciderà di bruciare i tempi e agire di persona: ma potrà mai risolvere la situazione senza l'aiutò di papà?

Lo stile caricaturale di Merry Little Batman (questo il titolo originale) riprende quello del celebre cartoonist Ronald Searle (1920-2011) e nasce da una collaborazione tra la Warner Bros Animation e Cartoon Network, per il quale il regista Mike Roth ha creato la serie Regular Show. Tra gli autori della sceneggiatura c'è Morgan Evans, già molto attivo sulla serie Teen Titans Go! per la DC, quindi già abituato ad affrontare il mondo dei supereroi da una prospettiva infantile: proprio la volontà di creare uno "speciale animato di Natale", in realtà lungo come un film, ha spinto gli autori a rappresentare Damian come un bambino. Oltre ad alimentare l'immedesimazione del pubblico più giovane, fa da perfetto contraltare al Joker, a sua volta "irritabile bambinone", come hanno dichiarato gli sceneggiatori a Entertainment Weekly, aggiungendo di essersi ispirati anche a Mamma ho perso l'aereo.