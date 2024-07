Un oggi alla volta: ecco il trailer del film con Tommaso Cassissa e Ginevra Francesconi

News Cinema

Arriva al cinema dal 25 luglio, distribuita da Vision Distribution, l'opera prima del regista Nicola Conversa. Ecco trailer, trama e poster di Un oggi alla volta.

Arriva al cinema dal 25 luglio, distribuito da Vision Distribution, il teen movie Un oggi alla volta, che segna l'esordio alla regia di Nicola Conversa.

Protagonisti del film sono Tommaso Cassissa e Ginevra Francesconi, interpreti rispettivamente di Marco e di Aria, due ragazzi che si incontrano in maniera inusuale e che danno il via a quella che non è solo una storia d'amore ma anche anche di crescita personale, che ci ricorda quanto sia emotivamente difficile essere giovani al giorno d’oggi ma anche come il peso della vita si alleggerisca con le persone giuste al nostro fianco.

Questa la trama ufficiale del film:

Marco è un ansioso diciannovenne prossimo alla maturità, con 3 materie da recuperare, una madre che vive con lo smartphone in mano ed un fratello che sogna di fare il cantante indie. È a-social e vorrebbe amare come si faceva un tempo.

Aria si è diplomata l'anno precedente, ha tatuato sul braccio "un oggi alla volta" e vive ogni giorno come se fosse l'ultimo.

A seguito di un numero di telefono memorizzato male, Marco e Aria si conoscono ed iniziano a piacersi...

Marco però non sa che Aria vive un oggi alla volta, non perché bellissima e ribelle come vuole dimostrare di essere, ma per colpa di una malattia degenerativa che la fa andare a dormire senza sapere se un domani ci sarà veramente.

Un teen love drama divertente e appassionante, che racconta il viaggio incredibile e sorprendente che i protagonisti si troveranno a fare. Il tutto per riuscire in una cosa talmente semplice da essere diventata complicata oggi: innamorarsi.