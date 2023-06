Un Matrimonio Mostruoso è al cinema: due divertenti clip video per prepararvi a quel che vi aspetta

News Cinema

Arriva al cinema il 21 giugno Un Matrimonio Mostruoso, seguito di Una Famiglia Mostruosa, con nuovi mostri e più divertimento per famiglie. Ecco due divertenti scene del cast in azione.

Dal 21 giugno è al cinema Un Matrimonio Mostruoso, il film italiano che inaugura l'esperimento, a cui auguriamo ogni successo, di #CinemaRevolution, fortemente voluto dal MIC e da tutti gli esponenti della filiera cinematografica, per allungare la stagione anche in Italia, lasciando aperte le sale e con un biglietto per lo spettatore ridotto a soli 3.50 euro per tutti i film italiani ed europei. E tra le nuove uscite, la commedia di Volfango De Biasi, sequel due anni dopo di Una Famiglia Mostruosa, è quella che può portare al cinema tutta la famiglia che ha voglia di divertirsi con un film a metà tra il fumetto, il monster movie e la classica commedia italiana. A contribuire al divertimento è il notevole cast corale, in ottima forma, che ricopre i ruoli dei mostri veri e di quelli umani. Per darvi un'idea di cosa vi aspetta al cinema vi offriamo in anteprima due clip del film, la prima delle quali ha per protagonisti l'irresistibile Paolo Calabresi (zio Nanni) e la bravissima Paola Minaccioni (Brunilde), alle prese con un trapianto di cervello che produce una trasformazione dai risultati inattesi ed esilaranti.

Si balla con Un Matrimonio Mostruoso

Come già accedeva in Una Famiglia Mostruosa, dove i protagonisti ballavano sulle note di Tintarella di luna, si ripete anche in Un Matrimonio Mostruoso una divertente coreografia che ci permette di mostrarvi tutto il cast, sotto gli occhi schifati e snob dei nobili Vladimiro (Massimo Ghini) e Brunilde (Paola Minaccioni), impegnato a ballare sulle note di un classico balneare del 1963, I Watussi di Edoardo Vianello.