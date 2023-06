Con Un matrimonio mostruoso tornano le avventure del conte Vladimiro, della strega Brunilde e dei loro consuoceri "umani", tra simpatiche gag e spunti di riflessione. La recensione di Daniela Catelli.

I Cornicioni, consuoceri del conte Vladimiro dell’Oscuro Supplizio e della di lui consorte, la strega Brunilde, hanno un problema impellente: scomparso il capofamiglia Nando (morto ufficialmente, ma in realtà rifugiato con l’amante in un paradiso fiscale), dopo il funerale la bella vedova Stella, che mira alle cose che contano nella vita, ovvero “i sordi” ed è rimasta nullatenente, mette gli occhi su Vladimiro e sulle sue ricchezze. Il nobile vampiro è alle prese con la moglie in piena “stregopausa” e particolarmente vulnerabile, mentre intorno a lui le cose vengono complicate da un avvocato truffaldino innamorato di Stella, dal padre di lei, che perde la testa per lo zio Nanni diventato vamp e dalla crisi sulla divisione dei ruoli tra gli sposini e neogenitori Adalberto e Luna.

Tra i film in prima visione che aspettano al cinema lo spettatore dal 21 giugno al prezzo di 3 euro e 50, arriva su trecento schermi anche il sequel Un Matrimonio Mostruoso, in cui Volfango De Biasi torna a raccontare le avventure della sua bizzarra famiglia mista, allargata e decisamente disfunzionale. L’originalità dell’operazione, evidente anche in questo secondo capitolo, sta nell’innestare sulla tipica formula della monster comedy americana, con tanto di evidenti rimandi ai classici d’oltreoceano, la farsa italica che ha al centro più nuclei famigliari, argomento da sempre associato ai film vacanzieri, i cosiddetti cinepanettoni, affrontato in questo caso senza inutili volgarità e con blandi doppi sensi (e fa un po’ sorridere l’idea che questo oggi sia classificabile come un vero e proprio family movie, quando i suoi più sguaiati antenati andavano a vederli intere famiglie). Detto questo, Un Matrimonio Mostruoso è pieno di momenti genuinamente divertenti, soprattutto per merito di un cast che azzecca i tempi comici e i toni giusti e del moltiplicarsi di personaggi e situazioni che da un lato fanno sorridere e dall’altro riflettere perché è ovvio che parlano di noi e delle nostre difficoltà quotidiane, dei nostri vezzi e dei nostri vizi.

Come nel film precedente, il rischio è che, moltiplicando gli elementi in gioco, si finisca per sfilacciare l’ordito di base, che a tratti mostra un po’ la trama. Molti, stavolta, sono costretti a sacrificare il tempo in cui appaiono in scena: in questo caso i due ragazzini, la brillante vampiretta di Sara Ciocca e il goffo neovampiro tenerone di Vincenzo Sebastiani e i rampolli delle due famiglie, Adalberto (Cristiano Caccamo) e Luna (la vivace Emanuela Rei), relegati a una sottotrama secondaria per quanto significativa. Del resto, con un Massimo Ghini sempre più divertito, divertente e charmant con la sua erre moscia e le sue umane fragilità, una Paola Minaccioni che eredita la bacchetta magica da Lucia Ocone, dando vita a una Brunilde di rara eleganza, cattiveria e humour e un'Ilaria Spada senza freni, splendida nel ruolo della supercoatta, c’è poco da fare. E ancora meno spazio per i personaggi "minori" resta se al posto del defunto Nando di Lillo e dei nonni fantasma arrivano una Mummia fuori forma (una caratterizzazione davvero gustosa), un dottor Frankenstein collezionista di cervelli (Greg), un avvocato di provata amoralità ma di sentimenti solidi (Ricky Memphis), una sorella goffa e spiritosa (Elisa Di Eusanio) con figlio bullo a carico e soprattutto e un suocero cravattaro e spezzadita, Glauco Terrabruciata (scansateve, Casamonica!), interpretato da un Maurizio Mattioli strepitoso, che con l’Isadora vamp di Paolo Calabresi dà vita a una serie di irresistibili duetti, strizzando l'occhio a A qualcuno piace caldo.

Insomma, se Volfango De Biasi avesse davvero intenzione di proseguire a raccontarci questa saga italo-gotica-coatta, forse il formato della serie sarebbe quello più adatto. Ad esempio, da spettatori, saremmo curiosi di vedere lo sviluppo della storia tra Glauco e Isadora (non può finire così!) e di assistere a una nuova coreografia sulla musica pop degli anni Sessanta: dopo Tintarella di Luna e I Watussi, il jukebox offre ancora molte hit da saccheggiare.