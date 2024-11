Un Film Minecraft: ecco il trailer italiano ufficiale con la data di uscita!

News Cinema

Dopo la clip che vi abbiamo mostrato ieri, ecco il trailer italiano ufficiale di Un film Minecraft, ispirato all'universo del celebre gioco, che arriverà al cinema il 3 aprile 2025.

Se ce lo avessero raccontato tempo fa, non ci avremmo creduto, ma Minecraft, inteso come videogioco dei Mojave Studios, sta per arrivare al cinema, trasformato in un film d'avventure in live action per famiglie. Del resto, quella dei videogame è solo l'ultima tendenza dell'industria cinematografica, che sempre più spesso troveremo declinata sul grande schermo. A giudicare dal trailer ufficiale, Un Film Minecraft, diretto da Jared Hess e con un cast adulto capitanato da due simpaticoni come Jack Black e Jason Momoa, sembra davvero molto fantasioso e divertente, ma lo lasciamo giudicare a voi, non prima di avervi detto che Un film Minecraft arriverà al cinema con Warner il 3 aprile 2025.

Un Film Minecraft: la trama e il cast

Nell'adattamento live-action dell'omonimo videogioco di successo, la trama è incentrata su un gruppo di improvvisati avventurieri, formato da Garrett Garrison (Jason Momoa), ex campione di videogame, Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) e Dawn (Danielle Brooks), che vengono trascinati in uno strano mondo, l'Overworld, attraverso un misterioso portale. Qui si ritrovano in quello che appare come un paese delle meraviglie (con i suoi bravi lati oscuri), dove tutto ha forma cubica. Per far ritorno a casa i quattro dovranno imparare come funziona questo mondo e proteggerlo. In loro aiuto arriva Steve (Jack Black), una sorta di esperto artigiano del posto, che lo ha in realtà scoperto, grazie alla sua passione per le miniere. Del cast fanno parte anche Jemaine Clement, Jennifer Coolidge e Kate McKinnon.