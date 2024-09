Un film Minecraft: ecco il primo teaser trailer in italiano

News Cinema

Arriva nei cinema a aprile 2025 il film tratto dal celeberrimo videogioco che ossessiona milioni di utenti, adulti e bambini, in tutto il mondo. Ecco il primo teaser italiano di Un film Minecraft.

C'è grande attesa in tutto il mondo per l'uscita al cinema, prevista per l'aprile 2025, di Un film Minecraft, che come suggerisce questo inusuale titolo è il lungometraggio cinematografico che è stato tratto dal famosissimo videogioco creato dalla Mojang di Markus "Notch" Persson che ossessiona milioni di utenti, grandi e piccoli, in tutto il mondo.

A prendersi carico del compito di portare sullo schermo grande il mondo di Minecraft, lo spericolato Jared Hess, quello di film davvero fuori da ogni canone come Napoleon Dynamite o Gentlemen Broncos, ma anche, più di recente, della commedia Masterminds - I geni della truffa e dell'animato Thelma l'unicorno.

Scritto da Chris Bowman e Hubbel Palmer, il film immagina che quattro persone (Garret Garrison, Henry, Nathalie e Dawn) vengano catapultati nel mondo di Minecraft, e che per tornare a casa dovrannio proteggere quel mondo da un mostro che minaccia di distruggerlo, unendo le loro forze a quelle di "Steve", uno dei nove personaggi di default originariamente disponibili per i giocatori.

Nel ruolo di Steve troviamo Jack Black, mentre i quattro improbabili eroi sono interpretati da Jason Momoa, Emma Myers, Danielle Brooks e Sebastian Eugene Hansen.

Qui di seguito, il primo teaser trailer italiano di Un film Minecraft.