Un film Minecraft è ancora primo al boxoffice italiano del weekend, supera i 500 milioni di dollari nel mondo

Un film Minecraft ha avuto poche difficoltà a mantenere la vetta del botteghino italiano del weekend, seguito da Operazione vendetta e Le assaggiatrici. Nel mondo il lungometraggio tratto dal videogioco ha già superato i 500 milioni di dollari.

Un film Minecraft si conferma l'affare Warner Bros. del momento, mantenendo la prima posizione al boxoffice italiano del weekend: raccoglie altri 2.553.500 euro e raggiunge quindi gli 8.080.000 (fonte Cinetel). È presto per dire se il film di Jared Hess con Jack Black e Jason Momoa, adattamento dell'omonimo (e popolarissimo) videogame Mojang, riuscirà a battere Super Mario Bros. - Il film come più alto incasso per un film tratto da un videogioco: il cartoon due anni fa qui da noi toccò i 20.424.000, per cui ha ancora molta strada da fare, e bisognerà valutare quanto il pubblico pasquale aiuterà. Nel frattempo negli USA alla seconda settimana è sceso "solo" del 50%, così nel mondo ormai Un film Minecraft viaggia sui 550.562.000 dollari (fonte Boxofficemojo). La cifra gli permette già comunque di occupare il secondo gradino nel podio di quegli adattamenti, spodestando Sonic 3 - Il film, lasciato indietro con i suoi 490 milioni.

Tornando in Italia, al debutto è al secondo posto Operazione vendetta, con Rami Malek crittografo della CIA che decide di vendicare la propria moglie, vittima a Londra di un attentato terroristico, rintracciando i colpevoli. Il thriller di James Hawes parte con 464.200 euro qui, mentre nel mondo è a quota 32.200.000 dollari. Stando a Variety ha avuto un budget sui 60 milioni, per cui gli manca moltissimo per andare in pari (a dispetto di un giudizio positivo da parte del pubblico).

Slitta dalla seconda alla terza posizione Le assaggiatrici di Silvio Soldini, storia di una ragazza che si ritrova a fare da assaggiatrice per un paranoide Adolf Hitler al crepuscolo della sua gloria, lontano da Berlino. Il rispettabilissimo totale è arrivato a 2.233.200, di cui 397.400 raccolti nel fine settimana. La protagonista è Elisa Schlott, già vista nei panni di Helena nella serie tedesca L'imperatrice su Netflix.