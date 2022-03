Un biopic su Billy Joel presto in lavorazione

News Cinema

Vista la moda intramontabile dei film biografici dedicati alle icone della scena musicale, qualcuno ha deciso di fare un biopic su Billy Joel e la prima parte della sua carriera.

Non vogliamo augurare a nessuno una prematura dipartita dal nostro mondo, ma è curioso che si facciano film biografici su artisti che sono ancora in vita e potrebbero proseguire la loro carriera o andare comunque incontro ad accadimenti di grande rilievo. Questa lunga premessa per dire che, in ogni modo, prenderà il via in tempi speriamo brevi un biopic su Billy Joel.

La notizia arriva da Variety e il film, che batterà bandiera indipendente, sarà scritto e diretto da Adam Ripp, che è regista e produttore. A produrre il film ci penserà Michael Jai White con la sua Gigantic Studios, che si è assicurata i diritti sulla vita personale e professionale di Irwin Mazur, manager di Billy Joel dal 1965 al 1972.

Cosa sappiamo del film su Billy Joel

Di quale parte della vita di Billy Joel parlerà il biopic? Sembra che si concentrerà sulla giovinezza e i primi successi del cantante, pianista e compositore nato a New York, nel Bronx, nel 1949. Il film racconterà di quando l'artista fu scoperto, a 16 anni, proprio da Mazur, mentre suonava in una cover Band di Long Island, e lo seguirà fino al successo, arrivato con l’album "Piano Man".

Sembra che Joel non sia coinvolto nel progetto, che però rende felicissimo il regista Adam Ripp, il quale ha detto:

Billy Joel è stato una parte della mia vita fin da quando mio padre lo ha legato alla sua etichetta discografica quando avevo 4 anni. La sua musica si è infiltrata nel mio DNA e ho sempre sognato, come filmmaker, di esplorare e celebrare la storia mai raccontata di come Billy Joel diventò The Piano Man

Anche Irwin Mazur è davvero entusiasta, come si evince da questa dichiarazione:

E’ un sogno che si avvera! Si tratta di fatti realmente accaduti di cui sono stato testimone e che hanno segnato il passaggio di Billy dal ruolo di tastierista nella band locale di Long Island, gli Hassless, allo status di iconico musicista, cantante e scrittore di canzoni, e di intrattenitore che ancora oggi emoziona il pubblico mondiale.

Non sappiamo esattamente quando la biografia cinematografica di Billy Joel entrerà in lavorazione, né abbiamo notizie sulla musica che verrà utilizzata. Rimaniamo quindi in attesa di aggiornamenti, felici del fatto che il regista, figlio del produttore discografico Artie Ripp, conosca molto bene l’argomento che tratterà.