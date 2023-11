Un anno difficile, i paradossi della società in chiave di commedia: incontro con Eric Toledano e Olivier Nakache

News Cinema

Dopo qualche anno dedicato alla televisione, i registi di Quasi amici, Eric Toledano e Olivier Nakache sono tornati al cinema con Un anno difficile, in sala dal 30 novembre, fra scrocconi indebitati e sincere attiviste per l'ambiente. La nostra intervista ai registi e una clip in anteprima esclusiva del film.

Si trovano bene ogni volta che vengono a presentare un loro film in Italia, Olivier Nakache e Eric Toledano, che hanno conquistato la libertà a vita di girare ogni volontà il film che vogliono, dopo il successo enorme di Quasi amici. Tanto che per Un anno difficile, film di chiusura del Festival di Cannes, hanno esagerato, con un tour dal Torino Film Festival a Roma, da Firenze a Napoli e Bologna. Del resto sono da sempre molto ispirati dalla commedia all’italiana degli anni d’oro, quella cattiva e umana, con personaggi comuni che diventano piccoli eroi del quotidiano. Mai come in Un anno difficile, in sala dal 30 novembre per I Wonder Pictures, in cui Albert (Pio Marmaï) e Bruno (Jonathan Cohen) sono due scrocconi indebitati, sempre al verde in cerca di espedienti per arrivare alla fine del mese. Una sera si imbucano a un aperitivo di un gruppo di eco attivisti, tra cui c’è la bella Noémie Merlant.

Solo loro tre il punto di partenza di un film giocato sul filo dell’equivoco e del sotterfugio, fra un possibile riscatto e l'innata cialtroneria dei due maschietti. Al solito sospeso fra commedia e attento sguardo sociale, osserva un pianeta sommerso dall’ansia del consumo e sull’orlo di una crisi esistenziale. A proposito, tornano al cinema “dopo quattro anni impegnati in due stagioni della versione francese di In Treatment”, ricordano Toledano e Nakache, che abbiamo incontrato nella tappa romana del loro giro d’Italia. “Siamo tornati al cinema, ed ecco cosa succede a chi passa quattro anni in terapia. Uscendo dal cervello volevamo azione, uscire verso l’esterno, creando una fotografia dell’epoca in cui viviamo. C’è una battuta all’inizio in cui due gruppi si confrontano: uno dice all’alto che non può più pensare così, l’altro risponde che nessuno può dirgli come pensare. Mi sembra una fotografia realistica dei grandi contrasti di oggi. Fra chi consuma tanto e chi difende l’ambiente, il vuoto e il pieno, il più e il meno. Ci interessano i movimenti della società. I protagonisti sono meno simpatici che nei nostri altri film, mai come questa volta abbiamo pensato alla commedia all’italiana che ci è così cara, e continuiamo a rivedere”.

Come sempre accade per i due autori, reduci da due film molto riusciti come The Specials e C’est la vie, la commedia è uno strumento per intrattenere un pubblico ampio, ma sempre delineando con eleganza tematiche sociali o politiche importanti. Anche in questo caso hanno passato mesi a incontrare attivisti ambientali e gruppi vittime della febbre del consumo finiti indebitati. “Niente è inventato, anche se ogni tanto i giornalisti ci dicono che nei nostri film i personaggi sembrano caricaturali. Ma abbiamo passato mesi con quelle persone e in tutte le figurazioni gli attivisti lo sono anche nella vita. La realtà l’abbiamo osservata e se sembra caricaturale non possiamo farci niente. È vero che cerchiamo di affrontare territori dove altri non si sono avventurati, forse per la fortuna di aver avuto successo nei film precedenti possiamo farlo con libertà. Un impatto nuovo e mai visto, che potrebbe apparire magari bizzarro, ma cerchiamo la finezza non la caricatura. Almeno ci proviamo”.

L'intenzione è ancora una volta ribadita con chiarezza, da Eric Toledano e OIivier Nakache. "Volevamo mettere in luce i paradossi che sono presenti nella vita di ciascuno di noi. A volte anche noi ci sentiamo tirati da una parte o dall’altra, abbiamo girato lo specchio verso di noi, verso anche le nostre contraddizioni. Dovevamo cercare protagonisti che fossero all’inizio apparentemente molto lontani: due che vivono di espedienti e i ragazzi impegnati per salvare il pianeta. In Francia c’è uno slogan ormai diventato politico che li distingue: quelli della fine del mese e quelli della fine del mondo. Alla fine abbiamo trovato similitudini e parallelismi, ci sono per esempio due casi di case svuotate, senza mobili, che possono raccontare storie molto diverse. La casa di lui, dopo la visita dell’ufficiale giudiziario, e quella di lei, che è una persona che ha scelto di rinunciare ad alcune cose vivendo con molto poco. La stessa immagine può raccontare due storie completamente diverse. È vero, molti attivisti vengono da ambienti borghesi e sono molto istruiti, ma ciò non toglie l’urgenza delle loro istanze. Non è solo un atteggiamento, ci credono veramente. Volevamo raccontare i paradossi e le contraddizioni della nostra società che è diventata sempre più complicata”.

Una società che regala una varietà sempre più articolata di dipendenze, se i due si affidano per cancellare i loro debiti proprio a uno spassoso Mathieu Amalric, che è sua volta dipendente dal gioco. "Tutti noi facciamo i conti con paradossi e tante forme diverse di dipendenza, è per questo che ci siamo sempre riferiti alle grandi commedie italiane, che ci fanno riflettere e ci mostrano anche degli ideali, ma lo fanno con umorismo, con il tono leggero della commedia. Abbiamo incontrato anche membri di un’associazione che si occupa per volontariato di persone che si sono indebitate all’eccesso, e fra di loro ci sono anche ex banchieri. Cerchiamo sempre di attingere alla realtà. Sicuramente questo film si pone l’obiettivo di essere una riflessione molto ampia sulla società con tutte le sue contraddizioni e paradossi con cui tutti noi siamo costretti a fare i conti."

