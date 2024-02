Un Altro Ferragosto, il backstage in anteprima esclusiva del sequel di Paolo Virzì

News Cinema

Paolo Virzì torna sui personaggi di Ferie d'agosto a quasi trent'anni di distanza. Un Altro Ferragosto arriverà nei cinema il 7 marzo prossimo. Intanto vi portiamo sul set del film con un video backstage in anteprima esclusiva.

I Mazzalupi tornano a Ventotene per celebrare un matrimonio, ma anche il professor Molino e Cecilia sono tornati lì con gli amici per un evento meno felice: si scontreranno ancora una volta in Un Altro Ferragosto, sequel di Paolo Virzì del suo epocale Ferie d'Agosto del 1996, con qualche purtroppo necessaria assenza nel cast, un allargamento... e sempiterni conflitti sociali all'italiana. Grazie a 01Distribution e Leone Film Group vi mostriamo in anteprima esclusiva il backstage del film in arrivo al cinema il 7 marzo.



Un Altro Ferragosto: Video Backstage in Anteprima Esclusiva: sul set del Film di Paolo Virzì - HD

Un Altro Ferragosto, il sequel di Ferie d'Agosto