Umbria Cinema 2024: il programma della 4ª edizione del Festival che si svolge a Todi

È stato presentato il programma di Umbria Cinema Festival, la manifestazione del cinema italiano diretta da Paolo Genovese che si svolgerà a Todi dal 13 al 15 settembre.

Al via la IV Edizione di Umbria Cinema, il Festival che animerà le piazze di Todi tra il 13 e il 15 Settembre 2024. L’iniziativa è promossa da Regione Umbria, dal Comune di Todi, con Direttore Artistico il regista Paolo Genovese, Presidente di Umbria Film Commission.



Il programma del Festival è stato presentato presso la sede dell’Associazione Stampa Estera di Roma, da Paolo Genovese insieme all'Assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Umbria, Paola Agabiti, e al Sindaco di Todi, Antonino Ruggiano. Insieme a loro l’Onorevole Federico Mollicone, Presidente della Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei Deputati.

È intervenuto anche Federico Cantamessa, Direttore Generale Fondazione FS Italiana e AD FS Treni Turistici Italiani. In sala anche Gabriella Germani e Andrea Perroni, conduttori delle serate di Umbria Cinema Festival.



Umbria Cinema è il Festival che negli ultimi anni ha arricchito lo splendido centro storico umbro con film acclamati e ospiti speciali del mondo dello spettacolo, e che si differenzia rispetto ad altri Festival per il fatto che di essere dedicato esclusivamente al Cinema Italiano, raccontandolo fuori e dentro lo schermo.



Il programma di quest’anno vede dodici film italiani in Concorso, uno Fuori Concorso e l’Anteprima della serie di Rai Fiction “I casi di Teresa Battaglia - Ninfa Dormiente”.

Tra gli ospiti annunciati, Carlo Verdone, Margherita Buy, Emanuela Fanelli, Claudia Gerini, Valeria Golino, Paolo Calabresi, Luca Barbarossa, Massimiliano Bruno e Max Giusti.



“Un’edizione estremamente ricca di ospiti e di film, una selezione trasversale che spazia tra tutti i generi del cinema italiano - ha dichiarato il direttore artistico Paolo Genovese - “Il cuore del festival rimane l’incontro con il pubblico, il premio diventa un’occasione per i protagonisti del nostro cinema di confrontarsi e di rivelare quanto lavoro e passione c’è dietro ad ogni racconto cinematografico.”



“L’Assessorato al Turismo della Regione Umbria - ha detto l’Assessore, Paola Agabiti - ha puntato convintamente sul cinema con importanti investimenti finanziari e con una complessiva revisione della legislazione di settore, avendo ben presente che il mondo delle produzioni cinematografiche non rappresenta soltanto una declinazione fondamentale dell’espressione artistica e culturale, bensì anche un volano di attrattività turistica e di valorizzazione del territorio e delle eccellenze storico-artistiche di cui l’intera Umbria è custode. L’Umbria Cinema Festival di Todi con l’edizione 2024, si conferma come un appuntamento sempre più atteso anche dalle comunità locali, sempre più coinvolte e partecipi di questo legame con il cinema all’interno del territorio.

In questo contesto vorrei ricordare anche il progetto “Umbria, i Sapori del Cinema”, realizzato in collaborazione con l’Assessorato regionale all’Agricoltura, che partirà il 20 settembre con l’obiettivo di valorizzare le produzioni agroalimentari attraverso eventi e proiezioni cinematografiche organizzate dalla Rete dei Festival del Cinema umbri.

Voglio ringraziare il direttore Paolo Genovese, Sviluppumbria e tutte le istituzioni a partire dal sindaco del Comune di Todi, Antonino Ruggiano, che hanno contribuito a portare le luci del grande schermo in Piazza del Popolo di Todi, una delle piazze più belle della nostra regione.”



“Ancora una settimana all'insegna dell'arte e della cultura, stavolta quella cinematografica, per la città di Todi, con una proposta di alto livello qualitativo e di forte richiamo mediatico, un mix al centro della strategia regionale di valorizzare e promozione di tutti i territori dell'Umbria, sempre più spesso location ideali per importanti produzioni di cinema e tv e, di conseguenza, destinazioni turistiche privilegiate. La quarta edizione di Umbria Cinema è per Todi il coronamento di un'estate straordinaria in termini di eventi e di presenze e uno stimolo ulteriore alla crescita della propria offerta di ospitalità sia in termini quantitativi che qualitativi", ha dichiarato il Sindaco Antonino Ruggiano ringraziando l'assessore regionale Paola Agabiti e il direttore artistico Paolo Genovese per il loro impegno che troverà sempre la collaborazione della città.



Il Presidente della Commissione Cultura della Camera, l’Onorevole Federico Mollicone, ha dichiarato: "L'Umbria Cinema Festival si sta confermando come una delle manifestazioni di maggiore rilievo non solo sul territorio umbro, ma anche su quello nazionale. Il palinsesto delle proiezioni e il programma che oggi presentiamo ne è la testimonianza. Il cinema - e lo abbiamo sottolineato anche a Venezia - da sempre è uno strumento fondamentale per la valorizzazione e di rilancio dei nostri territori.”



I dodici film in concorso verranno proiettati al cinema Nido dell'Aquila durante la settimana che va da Lunedì 9 a Domenica 15 Settembre (con accesso libero e gratuito), e gareggeranno per l’assegnazione di sei Premi: Miglior Film, Miglior Attore, Miglior Attrice, Miglior Sceneggiatura, Miglior Opera Prima e Miglior Regista.



In questa IV Edizione troviamo nel Concorso i seguenti titoli italiani che si sono aggiudicati quest’anno il successo della critica e del pubblico: FINALMENTE L’ALBA di Saverio Costanzo; ROMEO È GIULIETTA di Giovanni Veronesi; VOLARE di Margherita Buy; ZAMORA di Neri Marcorè; DIECI MINUTI di Maria Sole Tognazzi; ENEA di Pietro Castellitto; TE L’AVEVO DETTO di Ginevra Elkann; CARACAS di Marco D’Amore; GLORIA! di Margherita Vicario; ANOTHER END di Piero Messina; UN MONDO A PARTE di Riccardo Milani; CONFIDENZA di Daniele Luchetti.

Umbria Cinema: il programma dell'edizione 2024

Come da tradizione, nelle serate della manifestazione il Festival abbraccerà il centro cittadino di Todi nella stupenda cornice di Piazza del Popolo.



Venerdì 13 settembre

Alle ore 21.00 inizierà la serata inaugurale presentata da Gabriella Germani. Il pubblico assisterà alla consegna del Premio Gigi Proietti a Margherita Buy, e del Premio Città di Todi a Emanuela Fanelli.

A seguire salirà sul palco Claudia Gerini che si esibirà con lo spettacolo “Qualche Estate fa. Vita, Poesia e Musica di Franco Califano” accompagnata dal gruppo musicale Solis String Quartet.



Sabato 14 settembre

La serata sarà presentata da Andrea Perroni e Greta Mauro, e vedrà la consegna ufficiale dei Premi ai film in Concorso, tra cui quello per il Miglior Film.

Sul palco saliranno gli artisti premiati, e tra i vari ospiti che si succederanno sono previsti Paolo Calabresi e Luca Barbarossa, che presenteranno entrambi i loro libri, a seguire Max Giusti e il suo spettacolo. La serata sarà allietata dagli intermezzi musicali dell’Orchestraccia.