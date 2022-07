UMBILICUS contest 22: dal 7 novembre al 28 dicembre 2022, il primo contest dedicato alla Ricerca e Sperimentazione

News Cinema

Dal 7 novembre fino al 28 dicembre 2022, ogni lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 16 fino alle ore 23, a Roma presso il TEATRO DELLA VISITAZIONE si svolgerà il primo contest dedicato alla Ricerca e Sperimentazione. Ecco di cosa si tratta e come partecipare.

Dal 7 novembre fino al 28 dicembre 2022, ogni lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 16 fino alle ore 23, a Roma presso il TEATRO DELLA VISITAZIONE si svolgerà il primo contest dedicato alla Ricerca e Sperimentazione denominato UMBILICUS contest 22, diretto dai registi Lauro Versari e Federico Vigorito.



Con cadenza e tematica annuale il contest è rivolto esclusivamente agli Under 30.

UMBILICUS contest 22 ospiterà due sezioni, una di arti visive e una di drammaturgia. Saranno selezionate 8 opere teatrali e 8 video sperimentali per un totale di 24 giornate di rappresentazione. Ogni progetto avrà ben 3 rappresentazioni.

Avete tempo fino al 30 Luglio per inviare le vostre proposte all'email: umbilicuscontest@gmail.com.

Per partecipare basta inviare il riassunto in 1-2 pagine del progetto dove:

- Per le opere teatrali bisogna inserire la sinossi artistica, la sinossi tecnica, il numero di attori, il numero tecnici e il tipo allestimento.

- Per i video la semplice descrizione dell’idea. Altrimenti se si desidera il progetto completo.



Entro il 15 Settembre verrà comunicato quali sono i progetti selezionati. I vincitori avranno tempo fino a Novembre per lavorare e concludere al meglio l’opera. I progetti dovranno seguire il tema della prima edizione:

For Bid Den city - la scommessa antropologica nella città proibita, tana del terzo millennio In questo “dove”, in cui il luogo fisico perde la propria connotazione per farsi spazio da utilizzare, in cui il tempo non viene percepito se non come susseguirsi di istanti slegati dal loro prima, e senza un dopo, in questo “dove” di costante sovraesposizione di vitalità, ogni scommessa rischia di prospettarsi come frustrazione, ogni legame si presenta quale vincolo, ogni discorso si palesa sotto forma di chiacchiera, di brusio di sottofondo, di rumore. L’egemonia trova il suo potere nella forza disgregante della parola vuota. Ed è nella parola vuota che la città prende le sembianze della “tana” in cui si dipana un labirinto soffocante, di uno spazio vietato all’identità, vietato ad un’identità “condivisa”. La città diventa “qualunque”, si fa “non- luogo”, spazio non più “alleato protettivo”, non più limite accogliente e severo entro cui distendere il proprio essere: la piazza cittadina non è più il vestito bello e confortevole che racchiude, protegge - e valorizza - chi vi dimora. Prendendo le sembianze dell’eccesso, è ormai costrizione, labirinto-limite da superare, traguardo troppo in là per mettersi al riparo dalle proprie frustrazioni.