Ultimo ciak a Roma per Martedì e Venerdì, opera seconda di Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis

News Cinema

Il 1° dicembre terminano a Roma le riprese di Martedì e Venerdì, opera seconda di Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis. Nel cast Edoardo Pesce e Rosa Diletta Rossi.

Termineranno venerdì 1 dicembre a Roma le riprese di Martedì e Venerdì, film che segna il ritorno dietro la macchina da presa del cantautore Fabrizio Moro e di Alessio De Leonardis, a un anno dal debutto cinematografico con l’apprezzata opera prima Ghiaccio. Prodotto da Francesca Verdini e sceneggiato dagli stessi registi, Martedì e Venerdì ha per protagonista Edoardo Pesce affiancato da Rosa Diletta Rossi. Nel cast anche Pier Giorgio Bellocchio, Giorgio Caputo, Adamo Dionisi, Mirko Frezza e la giovane Aurora Menenti.

La trama di Martedì e Venerdì

Marino è in un momento particolare della sua vita. Si è appena separato da sua moglie Simona e può vedere sua figlia soltanto due giorni a settimana, martedì e venerdì. A causa di vecchie tasse non pagate, è costretto a chiudere la sua officina motociclistica. Le difficoltà economiche crescenti e l’incapacità di far fronte a una nuova e complicata gestione della sua vita privata lo spingono a unirsi alla banda di un amico criminale. Rapinano supermercati sfruttando anche la sua abilità come pilota di moto… Quanto riuscirà a mantenere segreta alla sua ex moglie la sua doppia vita? Quanto la sua “nuova attività” metterà in bilico il rapporto con sua figlia?

Martedì e Venerdì è anche un film green

Martedì e Venerdì è una produzione La Casa Rossa con Rai Cinema, in coproduzione con RS Productions e Pepito Produzioni e in associazione con Urban Vision e sarà distribuito nei cinema nel 2024 da Medusa Film. La fotografia è di Simone Zampagni, i costumi di Magda Accolti Gil, la scenografia di Alfonso Rastelli e le musiche originali di Fabrizio Moro. Dopo il progetto pilota di “eco-set” sperimentato con Ghiaccio, Martedì e Venerdì è il secondo lungometraggio realizzato da La Casa Rossa applicando, nel corso delle riprese, un protocollo green, certificato dall’ente RINA, che porterà ad abbattere l'inquinamento sui set. La società ha scelto fin da subito come proprio core value la sostenibilità, e la policy ambientale adottata fin dalla sua fondazione nel 2019 ha assunto, a partire dal 2021, un impegno formale nel settore cinematografico. Sul set di Martedì e Venerdì sono state applicate regole precise, comunicate alla troupe prima ancora dell’inizio delle riprese, e sono state attuate azioni e applicati modelli di comportamento da rispettare in quanto eco-set. La novità, rispetto alla precedente esperienza, è che le azioni intraprese hanno prodotto risultati misurabili in termini di sostenibilità e che saranno presentati nelle prossime settimane.