Twinless: Dylan O'Brien e James Sweeney nel trailer originale della black comedy premio del pubblico al Sundance

Twinless è una commedia nera scritta, diretta e interpretata da James Sweeney, che divide il set con Dylan O'Brien e Aisling Franciosi. Ve la presentiamo col trailer originale.

Twinless, scritto, diretto e interpretato da James Sweeney, ha conquistato il pubblico del Sundance Film Festival, che lo ha premiato. Descritto come una black comedy, appare come una storia molto originale e inquietante, realizzata in modo suggestivo. Protagonista accanto a Sweeney è Dylan O'Brien, ma nel cast ci sono anche la nota attrice italo-inglese Aisling Franciosi, Lauren Graham, Chris Perfetti e Tasha Smith. Di cosa parla Twinless? Come il titolo fa capire, di due ragazzi, uno etero e uno gay, rimasti improvvisamente senza il proprio gemello. Questo è il trailer originale di Twinless, che uscirà nei cinema americani il 5 settembre..

Twinless: la trama

Due giovani si conoscono in un gruppo di supporto per gemelli e formano un'improbabile amicizia. Roman (Dylan O'Brien) e Dennis (James Sweeney) sono entrambi alla ricerca di sollievo e di un'identità senza il rispettivo gemello e diventano presto inseparabili al di fuori del gruppo. Ma quando Roman conosce la spumeggiante collega di Dennis, Marcie (Aisling Franciosi), si scopre che tutto non è come sembra e che ognuno dei due uomini nasconde dei segreti che potrebbero rivelare tutto.