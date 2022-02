The Batman è un film triste e Bruce Wayne è strambo e dannoso per Gotham: lo dice Pattinson

News Cinema

In una lunga e interessantissima intervista Robert Pattinson si è sbilanciato sul suo Bruce Wayne, che è incapace di combattere il crimine e pure un po’ strambo ed esaurito. Ecco le dichiarazioni dell'attore.

Robert Pattinson parla volentieri del supereroe che interpreta in The Batman, ma particolarmente interessante ed esaustiva è una sua lunga dichiarazione contenuta in un articolo di GQ. Sul magazine l'attore si spinge a dire che il suo Bruce Wayne è un tipo strambo e inquietante e che, da quando si è messo in testa di ripulire Gotham City dai criminali, la città è peggio di prima. Ciò conferma la diversità di questo uomo pipistrello dalle sue altre versioni cinematografiche. Un po’ già lo avevamo capito, ma se leggete qui sotto non avrete più dubbi.

Un supereoe strambo che somiglia a un licantropo ed è protagonista di un film triste

Ecco le parole di Robert Pattinson contenute nell'intervista all'attore realizzata da GQ:

Ho decisamente trovato una piccola e interessante pista narrativa. Batman non ha assolutamente l’allure del playboy, ciò significa che è una specie di tipo strambo sia quando è Bruce che quando è Batman, e ho continuato a pensare che ci sia addirittura una tendenza al nichilismo in lui. Perché di solito, in tutti gli altri film, Bruce va via, si allena e torna a Gotham credendo in se stesso e pensando: cambierò le cose qui. In questo caso, però, è dato quasi per scontato che abbia avuto una specie di esaurimento nervoso, e ciò che fa non funziona. Sono due anni che ci prova, e il crimine è aumentato da quando Bruce ha cominciato a essere Batman. Gli abitanti di Gotham persano che lui sia l'ennesima dimostrazione di tutta la merda che hanno intorno. C'è una scena in cui il personaggio picchia chiunque si trovi di fronte sul binario di un treno, e adoro il fatto che ci sia nella sceneggiatura un punto in cui il tizio che sta salvando esclama: "Va sempre peggio! O vieni aggredito da una banda, oppure arriva un mostro e gonfia di botte tutti quanti!". Il tizio non ha la minima idea che Batman sia lì per salvarlo, e pensa di trovarsi di fronte un licantropo.

Robert Pattinson ha anche parlato di una scena nella quale il maggiordomo Alfred lo ammonisce dicendogli che sta rovinando il buon nome dei Wayne, indossando il suo ridicolo costume. Al che Bruce risponde: "E’ l'eredità della mia famiglia. Se non faccio questo, allora non c’è nient'altro per me". Pattinson afferma infine che The Batman è un film tristissimo:

Credo che la scena renda il film ancora più triste, perché si tratta di un film triste, che parla di Batman che cerca un elemento di speranza non solo nella città ma anche dentro di sé. Di solito Bruce non mette mai in discussione la sua abilità: mette invece in discussione l'abilità della città di cambiare. Ma è una cosa folle. L'unico modo in cui il mio personaggio può vivere è vestendosi da pipistrello.

Mamma mia, povero Bruce Wayne! A questo punto siamo curiosi di scoprire se anche gli altri personaggi avranno un coté dark e pessimistico, o se saranno particolarmente crudeli. E’ difficile pensare che a qualcuno sia devoluta un po’ di ironia. Insomma prepariamoci a un noir con i fiocchi in cui i buoni praticamente non esistono, o se esistono, sono una specie in estinzione.

The Batman esce il 3 marzo, diretto da Matt Reeves e interpretato anche da Zoë Kravitz, Andy Serkis, Jeffrey Wright, Paul Dano, Colin Farrell.