Twilight of the Warriors: Walled In, ecco il trailer dell'action honkonghese che verrà presentato a Cannes

Al prossimimo Festival di Cannes, sezione Midnight Screenings, verrà presentato il nuovo film di Soi Cheang, uno degli ultimi maestri del cinema di Hong Kong, che qui omaggia il cinema locale degli anni Ottanta e Novanta che tanto abbiamo amato con protagonisti miti come Sammo Hung e Louis Koo.

Tra i film che verranno presentati tra circa un mese al Festival di Cannes 2024 c'è, nella sezione Midnight Screenings, quella riservata ai film più esplicitamente di genere, un film hongkonghese a alto tasso di arti marziali che si intitola Twilight of the Warriors: Walled In.

Si tratta del nuovo lavoro di uno degli ultimi grandi maestri di quello che, un tempo, era il grande cinema della ex colonia britannica, Soi Cheang, l'autore di film notevolissimi e ben noti agli appassionati del genere come Love Battlefield o Dog Eat Dog, o più di recente Limbo.

Già fin dall'inizio della sua carriera erede della tradizione più gloriosa del cinema di Hong Kong, in questo suo nuovo film, a giudicare dal trailer ufficiale originale (con sottotitoli in inglese) che vi mostriamo qui di seguito, rende un esplicito omaggio alla stagione fantastica degli anni Ottanta e NOvanta.

Ecco il trailer di Twilight of the Warriors: Walled In:





Come avrete notato, nel cast del film ci sono due vere e proprie leggende del cinema di Hong Kong come Sammo Hung e Louis Koo. Il progetto, in realtà, ha radici antiche, e negli anni ha interessato registi come John Woo e Johnnie To, che avrebbero dovuto codirigere, e altri nomi di primissimo piano dello star system di Hong Kong.

Adattamento di un fumetto cinese di Andy Seto intitolato "City of Darkness", Twilight of the Warriors: Walled In è ambientato negli anni Ottanta all'interno della cittadella di Kowloon, enclave tutta cinese nella Hong Kong ancora sotto la corona inglese e segue le vicende di un ragazzo in difficoltà che accidentalemente trova rifugio nella cittadella, "scoprendo ordine nel caos e ottenendo lezioni di vita dagli abitanti che lo accogono e le aiutano, e che insieme resisteranno a un'invasione nemica".

Questo è il poster del film: