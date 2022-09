Tutto in una Notte fantasma: video intervista a Edoardo Pesce e al regista Fulvio Risuleo

News Cinema

L'incontro fra un ragazzo uscito per fare serata con gli amici e un poliziotto molto inusuale, Notte fantasma è presentato a Venezia nella sezione Orizzonti Extra. Ne parliamo con il regista Fulvio Risuleo e il protagonista, Edoardo Pesce, insieme all'esordiente Yothin Clavenzani.

Un ragazzo esce di sabato per fare serata. Prima di incontrare gli amici passa al parco a comprare del fumo. Una macchina lo segue e lo ferma. Un poliziotto lo fa salire per portarlo in commissariato. Comincia così Notte fantasma, il nuovo film di Fulvio Risuleo che torna a lavorare con Edoardo Pesce dopo Il colpo del cane. Insieme a lui l'esordiente Yothin Clavenzani nei panni di uno spaurito ragazzo coinvoto suo malgrado in una notte folle, in cui i rapporti di potere fra i due prendono direzioni inattese.

Presentato nella sezione Orizzonti Extra del Festival di Venezia 2022, Notte fantasma è un noir metropolitano credibile e spiazzante. Ne abbiamo parlato in questa intervista video con Fulvio Risuleo, Edoardo Pesce e Yothin Clavenzani.