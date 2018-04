Tutto il Romics 2018 in un video da 2 minuti con Bulma e IronGirl

La nostra sezione dedicata al Romics 2018 raccoglie tutto quello che dovete sapere questa edizione numero XXIII. Ma non ci fermiano agli articoli scritti, per provare quella sensazione frenetica di uno degli eventi più attesi e frequentati di Roma, ci siamo andati fisicamente. L'esperienza delle nostre inviate Silvia ed Erika, alias Bulma e IronGirl, è concentrata tutta in questo video. Che aspettate? Premete play!