TUTTI SU! Buon compleanno Claudio: al cinema 15 16 e 17 maggio sul progetto musicale inedito di Claudio Baglioni

Arriva al cinema dal 15 al 17 maggio TUTTI SU! Buon compleanno Claudio, film evento sul progetto musicale inedito di Claudio Baglioni.

Ecco una notizia che farà felici gli innumerevoli estimatori di Claudio Baglioni, che il prossimo 16 maggio compirà 72 anni ed è impegnato a intrattenere le folle di fan accorse al suo tour ATuttoCuore. Arriva al cinema proprio in occasione della ricorrenza per tre giorni, in 15, 16 e 17 maggio, TUTTI SU! Buon compleanno Claudio, il film è prodotto da Friends & Partners insieme con Come srl, in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma e distribuito da Medusa Film.

TUTTI SU! Buon compleanno Claudio

Si tratta di un film evento sul progetto musicale inedito di Claudio Baglioni "Dodici Note - TUTTI SU!", 12 straordinari eventi che hanno avuto luogo dal 3 al 19 giugno 2022 alle Terme di Caracalla in Apertura della Stagione Lirica del Teatro dell'Opera di Roma. Per la prima volta in assoluto un’apertura così prestigiosa è stata affidata a un compositore e interprete di musica moderna per uno spettacolo fortemente innovativo, potente e interdisciplinare. “Dodici Note - TUTTI SU!” ha visto Baglioni accompagnato da 123 tra musicisti, coristi e performer classici e moderni, con la direzione artistica e la regia teatrale di Giuliano Peparini. In scena anche l’Orchestra Italiana del Cinema, fondata negli storici studi di registrazione “Forum Studios” e diretta da Danilo Minotti, autore degli arrangiamenti insieme a Paolo Gianolio, e il Coro Giuseppe Verdi con il Direttore Artistico Marco Tartaglia e il Maestro del Coro Anna Elena Masini.