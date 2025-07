Troppo Cattivi 2, Francesco De Carlo e Saverio Raimondo a Giffoni: "La cattiveria è molto inclusiva"

News Cinema

Francesco De Carlo e Saverio Raimondo, diventati punto di riferimento nel mondo della stand up comedy italiana, tornano a prestare le loro voci ai personaggi di Mr. Shark e Professor Marmellata in Troppo Cattivi 2: al Giffoni Film Festival lo hanno presentato in anteprima raccontando la loro esperienza come comici-doppiatori.

Dopo il successo del primo capitolo, Troppo Cattivi 2, nelle sale italiane dal 20 agosto distribuito da Universal Pictures, riporta sul grande schermo la banda di animali fuorilegge più amata di sempre, alle prese con la difficile arte di vivere da "bravi cittadini". Diretto da Pierre Perifel e co-diretto da JP Sans, il nuovo capitolo del film d'animazione targato DreamWorks promette un'avventura adrenalinica, ricca di colpi di scena, gag irresistibili e spunti di riflessione. Dopo aver scontato la pena, Mr. Wolf e soci cercano di rigare dritto nel mondo reale, ma l’arrivo di una nuova gang, un trio criminale al femminile, li costringerà a tornare sul campo per un’ultima, rischiosissima missione che li porterà fino nello spazio. Tornano a dare voce ai personaggi di Mr. Shark e Professor Marmellata due volti simbolo della stand-up comedy italiana: Francesco De Carlo e Saverio Raimondo, ospiti speciali al Giffoni Film Festival dove hanno presentato il film in anteprima e parlato della loro esperienza, non rinunciando a dire la loro a proposito dello stato di salute della commedia italiana.

De Carlo e Raimondo: comicità e doppiaggio si incontrano

Per entrambi, il doppiaggio d’animazione rappresenta una sfida affascinante e stimolante. "Doppiare un cartone è l'esperienza più divertente che possa capitare a un comico", ha affermato entusiasta De Carlo, sottolineando la "scrittura contemporanea" del film che "fa ridere anche i comici". Raimondo ha aggiunto: "È un film all'altezza dei grandi cartoni d’intrattenimento. Il bello dell’animazione è che tutto è esagerato, e questo dà spazio al nostro lato più satirico". Il film gioca con il concetto di cattiveria, esplorandolo con ironia e profondità. "La cattiveria è molto inclusiva, non ha genere", ha scherzato Raimondo, riferendosi alla nuova gang al femminile che mette in crisi i protagonisti. De Carlo ha riflettuto: "Mettere questi animali, spesso stereotipati in negativo, in situazioni di difficoltà, permette di mostrarne il lato migliore. L'arrivo di una banda più spietata di loro è l’occasione per riscoprire chi sono davvero". Secondo i due comici, ridere del lato oscuro della natura umana è anche un modo per affrontarla. "La cattiveria fa parte di noi e raccontarla è catartico, ci aiuta a riconoscere le nostre debolezze", ha osservato De Carlo. Per Raimondo: "Essere umani vuol dire anche essere ridicoli. Impariamo a ridere di noi stessi".

La comicità e il cinema italiano

Entrambi vedono la stand-up come un ponte tra comicità anglosassone e commedia italiana citando come riferimenti i Monty Python, The Office, Larry David e soprattutto Mario Monicelli. Raimondo ha rivelato un amore giovanile per Beetlejuice (casualmente sono ospiti al Giffoni proprio nello stesso giorno di Tim Burton), mentre De Carlo ha sottolineato quanto la commedia italiana "dolorosa e amara" resti una delle migliori al mondo. I due comici non hanno poi risparmiato battute sulla realtà attuale. "Torno a Monicelli che diceva di abolire la speranza anche se sono un ottimista perché l’Apocalisse è ottima per il conto in banca dei comici", ha affermato Raimondo. E De Carlo ha aggiunto con ironia: "Il cinema italiano rifà male le commedie francesi, e la gente non va più in sala. Servono idee, e soprattutto bisogna abbracciare il fallimento. Vivere vuol dire cadere: tanto vale rotolare e godersi la polvere. Si impara dagli errori".