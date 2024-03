TRON Ares, la prima immagine ufficiale del sequel

News Cinema

TRON: Ares di Joachim Rønning si mostra con la prima immagine ufficiale. Il film con Jared Leto, ripartenza del franchise dopo TRON Legacy di quasi quindici anni fa, è atteso nel 2025.

La Disney ha diffuso la prima immagine ufficiale di TRON: Ares, il nuovo capitolo dell'iconica saga di fantascienza, che a questo giro si avvale della regia di Joachim Rønning e l'interpretazione di Jared Leto, tra gli altri. Il lungometraggio, che arriverà in sala nel 2025 a quindici anni di distanza dall'ultimo TRON: Legacy, è stato a lungo richiesto dai fan, nonostante l'ultimo tentativo non avesse registrato le cifre al boxoffice che alle major piace guardare...





TRON Ares, cosa aspettarsi dal nuovo capitolo

La Disney ci conferma che le riprese di TRON: Ares sono cominciate a Vancouver a gennaio, quindi questo seguito a lungo rimandato ha raggiunto il traguardo dell'effettiva produzione, dopo un "development hell", una confusa e incerta fase di preproduzione durata anni. In effetti TRON Legacy uscì nel lontano 2010, portando a casa "appena" 400.100.000 dollari per 170 milioni di costo (fonte Boxofficemojo). Un recupero sul filo di lana per il film di Joseph Kosinski, che lascia ora la regia di questo seguito a Joachim Rønning, già attivo su Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar e Maleficent 2.

La sinossi ufficiale di TRON: Ares nel comunicato parla di un "programma altamente sofisticato", appunto Ares, che compie il percorso inverso usato finora nella saga: esce dal mondo digitale per affrontare una missione in quello reale, ponendo le basi per il primo incontro degli esseri umani con un individuo basato sull'intelligenza artificiale. Del cast fanno parte, oltre a Jared Leto come protagonista, anche Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan e Gillian Anderson. L'autore dell'originale e rivoluzionario TRON del 1982, Steven Lisberger, è presente tra i producer del lungometraggio.