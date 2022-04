Tributo a Spencer Tracy: ricordiamo il grande attore attraverso i suoi migliori film in streaming

News Cinema

Il due volte premio Oscar scomparso nel 1967 nasceva a Milwaukee il 5 aprile 1900. Eccovi cinque titoli in streaming per ricordare un interprete unico.

Cinque film in streaming interpretati da Spencer Tracy

Capitani coraggiosi

La città dei ragazzi

Il dottor Jekyll e Mr. Hyde

La costola di Adamo

Indovina chi viene a cena?

Capitani coraggiosi (1937)

p>Il 5 aprile 1900 nasceva a Milwaukee (Wisconsin) Spencer Tracy . Per decenni questo grande attore è stato il volto dell’America liberale e depositaria dei migliori valori democratici. Al contrario di star dal fascino indiscutibile come ad esempio, Tracy ha costruito un tipo di recitazione basato sulla capacità di impersonare uomini comuni, sviluppando uno stile naturale e versatile. Fino al momento della sua morte, avvenuta nel 1967, Spencer Tracy ha rappresentato il meglio della Hollywood classica. Questi i cinque film in streaming con cui vogliamo rendergli il nostro ammirato omaggio. La foto sopra scelta è tratta da(1961), forse la sua migliore interpretazione purtroppo non disponibile in streaming. Buona lettura.

Tratto dal romanzo omonimo di Rudyard Kipling, il classico d’avventura diretto da Victor Fleming ci regala immediatamente uno Spencer Tracy magnifico, “padre” metaforico del giovane problematico che lo aiuta a diventare un uomo. Capitani coraggiosi è un adattamento sentito e drammatico, che regala al grande attore il primo Oscar come miglior attore protagonista. Il mito di Tracy è appena iniziato…Disponibile su CHILI.

La città dei ragazzi (1938)

Stesso tipo di personaggio, ma forse con uno spessore ancora più grande e umano, per il melodramma diretto da Norman Taurog. Il padre Flanagan che aiuta il suo gruppo di orfani ad affrontare una vita decisamente non semplice è uno dei grandi personaggi del cinema americano. Tracy lo rende un’icona di normalità, di buoni propositi e saggezza di tutti i giorni. Grazie a La città dei ragazzi arriva il secondo oscar come protagonista di fila, un record eguagliato soltanto da Tom Hanks, non a caso il suo erede spirituale…Disponibile su CHILI.

Il dottor Jekyll e Mr. Hyde (1941)

Ancora diretto da Victor Fleming, Tracy ci regala la miglior trasposizione del classico dell’orrore scritto da Robert Louis Stevenson. Ancora oggi un’interpretazione che riesce a mettere in scena la dualità dell’essere umano come nessun’altra. Accanto a lui una bravissima Ingrid Bergman e la sempre divina Lana Turner. Il dottor Jekyll e Mr. Hyde diventa un classico di genere capace di mettere i brividi a più di ottant’anni dalla sua uscita…Disponibile su CHILI.

La costola di Adamo (1949)

Ed ecco che arriviamo a una delle coppie più famose ed efficaci della storia del cinema. Insieme all’amata Katharine Hepburn Spencer Tracy realizza alcune delle commedie di costume migliori mai ideate e messe in scena. A partire proprio da La costola di Adamo, battaglia tra i sessi spiritosa e irriverente diretta da un George Cukor in stato di grazia. Duetti inimitabili, una classe leggendaria. Che incanto erano questi due attori straordinari…Disponibile su CHILI, Apple Itunes.

Indovina chi viene a cena? (1967)

L’ultima interpretazione prima di morire gli regala la nomination all’Oscar ma soprattutto lo scolpisce definitivamente nella storia del cinema. Indovina chi viene a cena? scrive una pagina fondamentale di cinema che racconta la società e i suoi cambiamenti, affrontando il tema del razzismo in maniera diretta e consapevole. La Hepburn e Sidney Poitier sono le altre star di Indovina chi viene a cena?, diretto da un poderoso Stanley Kramer, produttore e autore tra i più impegnati del periodo. Un classico con un monologo finale di Spencer Tracy anche ancora oggi dovrebbe essere fatto imparare a memoria a molti adulti bianchi…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.