Triangle of Sadness: il trailer del film vincitore della Palma d'Oro al Festival di Cannes 2022

Triangle of Sadness di Ruben Östlund si è aggiudicato la Palma d'Oro all'ultimo Festival di Cannes e uscirà nelle sale italiane. Oggi è arrivato il trailer, dal quale si intuisce la forza del racconto. Di scena anche la satira sociale e gli effetti del mal di mare.

Triangle of Sadness è il nuovo film di Ruben Östlund e ha vinto la Palma d'Oro all'ultimo Festival di Cannes, che aveva tributato al regista svedese lo stesso riconoscimento per The Square. Il titolo allude a quella parte del viso compresa fra le due sopracciglia e subito sopra il naso, e nella prima delle tre parti di cui si compone il film la dice lunga sul mondo della moda, che è tutto apparenza, superficialità e competitività. Quando il presidente della giuria della manifestazione cinematografica francese Vincent Lindon ha annunciato la sua vittoria, non tutti hanno accolto con gioia la notizia, anche se le critiche sono state generalmente buone, ma Triangle of Sadness è comunque una provocatoria e ironica rappresentazione del mondo contemporaneo e delle sue profonde contraddizioni, oltre che di certo classismo imperante. Insomma dovete andare al cinema, e magari sarà proprio il trailer appena uscito del film a convincervi a farlo.

La trama di Triangle of Sadness

Triangle of Sadness ha una durata piuttosto lunga e si compone dunque di tre parti. La prima, che secondo noi è la più valida e anche la più comica, è dedicata a una cena e a una discussione fra un modello e una celebre influencer. Nella seconda gli stessi personaggi partecipano a una crociera di lusso che diventa teatro di assurdità, mentre nella terza ci troviamo su un'isola deserta dove un gruppo di naufraghi tenta di sopravvivere.

Il volto più noto del film di Ruben Östlund è Woody Harrelson, che fa la parte del capitano della nave, un simpatico ubriacone che ha pochissima voglia di lavorare. Accanto a lui recitano Harris Dickinson, Charlbi Dean, Zlatko Buric, Oliver Ford Davies, Iris Berben, Hanna Oldenburg, Arvin Kananian, Sunnyi Melles. Östlund è anche autore della sceneggiatura e il film uscirà nelle nostre sale distribuito da Teodora Film. Non riportiamo la sinossi ufficiale di Triangle of Sadness perché contiene spoiler, e a noi gli spoiler non sono mai piaciuti.

Il trailer di Triangle of Sadness

Il trailer di Triangle of Sadness non lascia intuire tutta la trama e men che meno il finale. Si capisce però che il film è per gli stomaci forti, perché lo yacht su cui si svolge parte della vicenda va incontro a una tempesta, e la maggior parte dei passeggeri soffre di mal di mare.