Treat Williams, i suoi film italiani e il suo notevole contributo al cinema

News Cinema

Ricordato dai più giovani soprattutto per Everwood, per molti di noi Treat Williams è stato più importante per il suo contributo al cinema, da Hair a Il principe della città, e per aver lavorato con diversi registi italiani, tra cui Vittorio Caprioli, Sergio Leone e Pupi Avati.

Per chi è meno giovane della generazione cresciuta a pane e tv, il nome di Treat Williams, attore scomparso prematuramente ieri 12 giugno, all'età di 71 anni, dopo esser stato investito mentre era in moto, è collegato indissolubilmente al cinema, dove è stato interprete di oltre 70 film, alcuni dei quali diretti da maestri riconosciuti della settima arte. A partire dal suo debutto in Hair, il film di Milos Forman tratto dal celeberrimo musical di Broadway del 1967 sulla controcultura hippy, ma non solo. Amato anche in Italia, Williams era apparso in diversi film anche nel nostro paese.

Treat Williams al cinema e i suoi ruoli "italiani"

Aveva un gran fascino Treat Williams, questo attore massiccio, ex giocatore di football, dal fisico atletico e dalle sopracciglie spesse, emerso in un periodo in cui a Hollywood non spopolavano i belli classici, ma attori di grande intensità espressiva. Protagonista di musical teatrali, calcava da un pezzo i palcoscenici di Broadway quando venne scelto, dopo un paio di ruoli minori, per la parte di George Berger in Hair, per cui venne candidato al Golden Globe. Nello stesso anno, il 1979, apparve nello spassoso ma sfortunato 1941 - Allarme a Hollywood, infelice incursione di Steven Spielberg nella commedia. Tempo fa l'attore aveva smentito su Twitter le voci secondo cui appariva come runner in Il maratoneta, ma visto che è accreditato ovunque nel ruolo, non sappiamo se sia vero o meno. Di certo c'è che nel 1981 riceve un'altra nomination al Golden Globe come protagonista di Il principe della città di Sidney Lumet, nei panni del poliziotto idealista Daniel Ciello. 2 anni dopo appare nel suo primo ruolo italiano, nell'oggi dimenticato Stangata napoletana di Vittorio Caprioli. Più famoso è sicuramente il sindacalista James Conway O'Connell di C'era una volta in America di Sergio Leone, appena un anno dopo. Il terzo ruolo in un film italiano è grazie a Pasquale Squitieri, che lo chiama in Russicum - I giorni del diavolo, in un cast che comprende anche Danny Aiello e F. Murray Abraham. Sempre in Italia interpreta l'exploitation La notte degli squali di Tonino Ricci. Di produzione italiana è anche il film diretto da Ben Gazzara, Oltre l'oceano. Ricordiamo Treat Williams in molti altri film, in ruoli più o meno grandi, come Cosa fare a Denver quando sei morto, Scomodi omicidi, L'ombra del diavolo, Deep Rising, Hollywood Ending di Woody Allen, coprotagonista con Sandra Bullock in Miss F.B.I. - Infiltrata speciale. Nel 2007 appare nel suo ultimo film italiano, diretto da Pupi Avati in Il nascondiglio. Williams ha continuato a lavorare nel cinema mentre portava avanti in parallelo una carriera televisiva. Era anche aviatore e cantante e molto attivo sui social: il suo ultimo tweet è di poche ora prima che un maledetto incidente ce lo portasse via per sempre.