Trap: ecco il primo trailer ufficiale del nuovo film di M. Night Shyamalan

Si chiama Trap, il nuovo film diretto da M. Night Shyamalan. Che non è, come magari si potrebbe pensare, un film dell'orrore su quel genere musicale e su quegli artisti che hanno devastato decenni di evoluzione musicale e linguistica, ma, curiosamente, un tesissimo thriller piscologico che comunque col mondo della musica ha a che fare.

Tutto gira attorno, infatti, al concerto di una superstar del pop (interpretato da Saleka Shyamalan, figlia del regista) al quale un padre accompagna la figlia adolescente. Durante l'esibizione, però, l'uomo e la ragazza (rispettivamente, Josh Hartnett e Ariel Donoghue), si accorgono che attorno a loro sta accadendo qualcosa di oscuro e di sinistro.

Come d'abitudine, trattandosi di Shyamalan, al momento non ci sono molti altri dettagli su questo film, che in Italia vedremo al cinema dal prossimo 31 luglio.

Qualcosa in più, ma non moltissimo, ci regala questo primo trailer ufficiale di Trap:



Trap: Il Trailer Ufficiale del Film di M. Night Shyamalan - HD

Una curiosità: la musica cantata dal personaggio di Saleka Shyamalan nel film, Lady Raven, sono eseguite proprio dalla figlia del regista, e possono essere ascoltate andando sul sito www.ladyravenmusic.com.