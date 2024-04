Transformers One: è arrivato il primo trailer del film di animazione!

News Cinema

La Paramount Animation porta la saga nel mondo dell'animazione ad alto budget per il grande schermo con Transformers One: è arrivato il primo trailer del film diretto da Josh Cooley, ex-Pixar. Il film sarà nei cinema italiani a settembre, distribuito da Eagle Pictures.

È arrivato il primo trailer ufficiale di Transformers One: dopo tanti film dal vero o per lo meno con un cospicuo apporto di CGI fotorealistica, la saga dei giocattoli Hasbro torna al cinema in forma di film di animazione, a quasi quarant'anni dall'ultimo tentativo. Il film della Paramount Animation, nelle sale italiane a settembre, porta una firma illustre alla regia, quella di un ex-Pixar premio Oscar. Cosa ci aspetta in Transformers One?



Ecco dunque il primo trailer ufficiale di Transformers One, presentato nella sua versione originale da Chris Hemsworth (voce originale di Optimus Prime) e Brian Tyree Henry (voce originale di Megatron):



Transformers One: Il Trailer Ufficiale del Film presentato da Chris Hemsworth e Brian Tyree Henry - HD



Qui sotto, il trailer ufficiale in italiano del film:



Transformers One: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Transformers One, i robot mutaforma tornano al cinema di animazione

Transformers One si propone come un'origin story dei mitici giocattoli lanciati dalla Hasbro nel 1984: si ambienta su Cybertron, pianeta natale dei nostri tecnologici eroi, e racconta una trasformazione emotiva e non solo meccanica. Il rapporto tra Optimus Prime e Megatron passerà sotto i nostri occhi dall'amicizia allo scontro aperto. Anche se la saga dal vero iniziata dalla Paramount nel 2007 miscela riprese di un cast in carne e ossa con quelle che di fatto rimangono animazioni, l'idea di quella CGI è simulare la realtà: in questo caso siamo invece di fronte a un vero e proprio film animato al 100%, per giunta diretto da Josh Cooley, ex-Pixar, già cosceneggiatore del premio Oscar Inside Out nel 2015 e regista di Toy Story 4 (2019). I Transformers mancavano dal 1986 dal grande schermo sotto forma di cartoon: quel film fu Transformers - The Movie del 1986, espansione al cinema della contemporanea serie animata, parte della strategia di marketing che fece diventare i personaggi un femomeno iconico degli anni Ottanta. Questo progetto è in lavorazione dal 2017, quindi nasce ancora prima dell'uscita di Bumblebee nel 2018: è stato mandato avanti dal producer storico dei Transformers al cinema, Lorenzo di Bonaventura, che ha coinvolto Cooley nel 2020. L'impressionante cast vocale originale schiera Chris Hemsworth (Optimus Prime), Brian Tyree Henry (Megatron), Scarlett Johansson, Keegan-Michael Key, Jon Hamm, Laurence Fishburne e Steve Buscemi.