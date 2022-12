Transformers: Il Risveglio, ecco il primo trailer in italiano del nuovo capitolo della saga

News Cinema

Arriverà nei cinema a giugno 2023 Transformers: Il Risveglio, nuovo capitolo della saga cinematografica creata nel 2007 da Michael Bay. Ve ne presentiamo oggi il primo trailer ufficiale in italiano.

I Transformers stanno per tornare all'azione.

Transformers: Il Risveglio, questo è il titolo ufficiale italiano del sesto (settimo se consideriamo anche il Bumblebee di Travis Knight del 2018) film della saga creata da Michael Bay nel 2007 e basata sui celebri giocattoli e serie animate della Hasbro e Takara Tomy degli anni '80.

Il film diretto da Steven Caple Jr. con protagonisti Anthony Ramos e Dominique Fishback, arriverà nelle sale italiane a giugno 2023 e questo qui sotto è il primo trailer ufficiale in italiano:



Transformers: Il Risveglio: Il Primo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Transformers: Il Risveglio, la trama ufficiale e il cast del film

Transformers - Il Risveglio ci porterà negli anni 90, in un epica avventura in giro per il mondo, dove ritroveremo gli Autobot e una nuova generazione di Transformer, i Maximal, che prenderanno parte all’eterna battaglia sulla terra tra Autobot e Decepticon.

Oltre ai due protagonisti principali Anthony Ramos e Dominique Fishback, il cast del film comprende Tobe Nwigwe, Peter Cullen, Ron Perlman Peter Dinklage, Michelle Yeoh, Liza Koshy, John DiMaggio, David Sobolov, Michaela Jae Rodriguez, Pete Davidson e Cristo Fernández.