Transformers Il Risveglio: ecco il nuovo trailer in italiano del film!

Transformers - Il Risveglio, settimo capitolo della saga cinematografica basata sulle celebri figure d'azione di Hasbro, arriverà nei cinema italiani il 7 giugno prossimo. Ecco intanto il nuovo trailer in italiano del film!

I Transformers tornano all'azione e alle spettacolari battaglie che hanno conquistato gli spettatori di tutto il mondo.

Transformers - Il Risveglio, settimo capitolo della saga cinematografica, ci porterà negli anni 90, in un epica avventura in giro per il mondo, dove ritroveremo gli Autobot e una nuova generazione di Transformer, i Maximal, che prenderanno parte all’eterna battaglia sulla terra tra Autobot e Decepticon.

Diretto da Steven Caple Jr. e interpretato da Anthony Ramos e Dominique Fishback, il film arriverà nelle sale italiane il 7 giugno 2023. Ecco intanto il nuovo trailer ufficiale in italiano del film:



Transformers - Il Risveglio: il cast completo e il poster italiano del film

Oltre ai due protagonisti già citati, Anthony Ramos e Dominique Fishback, il film vede nel suo cast Tobe Nwigwe, Peter Cullen, Ron Perlman, Peter Dinklage, Michelle Yeoh, Liza Koshy, John DiMaggio, David Sobolov, Michaela Jae Rodriguez, Pete Davidson e Cristo Fernández