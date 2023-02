Tramite amicizia, per non essere soli: video intervista ad Alessandro Siani e Max Tortora

News Cinema

Un passo verso la maturità per Alessandro Siani protagonista e regista di Tramite amicizia, da oggi al cinema, un racconto in chiave di commedia che parla anche di solitudini molto attuali. La nostra intervista video con lui e il suo partner Max Tortora.

Quanti amici hai? Quanti se ne possono avere? Domande che si pone Alessandro Siani nel suo nuovo film da regista e protagonista, Tramite amicizia, che arriva nelle sale in questo San Valentino per 01 Distribution in cui lascia da parte un mondo un po' da favola per raccontare la società più da vicino, ovviamente in chiave comica. È questa l'ambizione del comico napoletano che dopo l'amore dei suoi primi lavori, qui racconta un altro sentimento comune a noi tutti.



Ne abbiamo parlato proprio con Siani, insieme a Max Tortora, in questa video intervista.



Tramite Amicizia: La nostra intervista esclusiva ad Alessandro Siani e Max Tortora - HD

Tramite amicizia: la trama ufficiale e il trailer del film

Lorenzo (Alessandro Siani) è il proprietario di un’agenzia, “Tramite amicizia”, che offre amici a noleggio. Se hai bisogno di conforto, di compagnia o semplicemente di un consiglio per fare shopping, Lorenzo è il finto amico che fa per te! Affabile, premuroso, gentile. Insomma, l'amico perfetto...

Questa volta però, a rivolgersi all’agenzia non sono degli sconosciuti, ma i familiari di Lorenzo, dipendenti di una fabbrica di dolciumi che il proprietario, Alberto Dessè (Max Tortora), in un momento di profondo scoramento, sentendosi estremamente solo, vuole vendere. A rischio centinaia di posti lavoro. Non c’è dubbio, il re dei dolciumi ha bisogno di un amico e Lorenzo è l’uomo che fa per lui! Tra gag e colpi di scena, la complicità della cugina Filomena (Maria Di Biase) e di un’amica molto speciale Maya (Matilde Gioli), riuscirà Lorenzo a convincere Alberto a salvare l’azienda e i suoi dipendenti?