Tramite amicizia, il tempo delle favole è finito per Alessandro Siani

News Cinema

Non più storie sospese e favole ma la realtà sempre in chiave di commedia. Tramite amicizia è il film che ci racconta Alessandro Siani, qui regista oltre che protagonista. Al centro un sentimento nobile e sempre più importante nelle nostre vite come l’amicizia.

Sanremo è alle viste, non solo in termini di spazi dedicati dai media, ma anche per Alessandro Siani che presenterà sul palco del Teatro Ariston il suo nuovo film, Tramite amicizia, in sala per 01 Distribution dal 14 febbraio, oggi raccontato alla stampa. In cerca di una commedia che funzioni in sala, insomma, dopo recenti alterne future del genere cruciale per il botteghino italiano. Il leader di Rai Cinema, Paolo Del Brocco, ha detto la sua con parole molto chiare, lodando il film e aggiungendo “ne vediamo tantissime e bruttissime sulle piattaforme”.

Siani questa volta, come suggerisce il titolo, ha voluto raccontare l’amicizia, insieme a Matilde Gioli e una coppia con cui aveva lavorato vent’anni fa in televisione nel programma Bulldozer: quella composta da Maria Di Biase e Max Tortora.

“Mi hanno colpito due articoli che ho letto”, ha detto Alessandro Siani e protagonista rievocando la genesi del progetto. “Il primo raccontava come a Tokyo si affittavano persone per solitudine e malinconia, era prima del covid che ha ulteriormente aumentato all’ennesima potenza la solitudine. Il secondo era un articolo in cui un ragazzo diceva di avere molti like ma pochi amici, poi ha spento il telefono e gli si è accesa la vita. Parliamo di amicizia e anche di lavoro, delle dismissioni delle aziende, problemi che avevo affrontato già con gli operai della Whirlpool nel documentario a cui ho partecipato, Via Argine 310. La commedia deve parlare anche di questo, qui un imprenditore lascia per motivi sentimentali, ma a colpirmi è stato il racconto degli operai che non si lasciano abbattere e trovano una soluzione, rivolgendosi al mio personaggio e alla sua agenzia di amicizia a noleggio. È il film meno favolistico che ho fatto, più legato alla realtà. Gli attori sono stati strumento meraviglioso, hanno dato il massimo e ho sentito nei loro occhi quell’amicizia che volevamo trasmettere nel film. Sono tantissimi i ragazzi che oggi si sentono soli, se Tramite amicizia aiutasse a parlarne sarebbe un grande risultato. Fin dalla prima scena, in cui si parla di quanti amici si possano avere e della possibilità di fidarsi o di venire traditi, si intuisce come ci siano delle riflessioni che non c’erano nei miei film precedenti”.

Un’altra particolarità è l’ambientazione, in una città di provincia come Ferrara. “Quando stavamo cercando location mi ha fermato una signora del posto e mi ha chiesto come fai fossi lì. La risposta, sempre che non si riferisse al semplice fatto che facessi un film in generale, è che mi piaceva un posto in cui regnasse la serenità. Le città sono caotiche e la comicità invece richiede un movimento che si perde nel caos. Quel silenzio, pur in una realtà giovane e viva, mi sembrava la soluzione adatta, capace di far venire fuori i fuochi d’artificio. L’accoglienza è stata calda, come per Benvenuti al sud avevamo una città a nostra disposizione, pronta a collaborare, tanto che siamo partiti come cast e siamo diventati poi una comitiva. Era la trasformazione che desideravo, per generare anche nella vita reale il senso del film. Il tempo delle favole è passato, non ho più voglia di raccontare una storia che non esiste, ma problemi tangibili di ogni giorno, come la guerra o il caro bollette, far divertire anche raccontando il lavoro, con una risata disamante. L’importante era la riflessione sull’amicizia, da lì è nato tutto.