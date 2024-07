Touch, intervista a Baltasar Kormákur: la dolcezza di una storia d'amore contro la minaccia atomica

News Cinema

Al 70° Taormina Film Festival Baltasar Kormákur ha presentato in anteprima il suo nuovo film Touch, che torna alla Seconda Guerra Mondiale e alla bomba su Hiroshima attraverso una storia d'amore e il suo ricordo. Con grande piacere abbiamo intervistato il regista.

Arriva un momento nella vita delle persone, magari quando si è vecchi o si è raggiunta la mezza età, in cui viene voglia di affrontare i propri demoni, fare pace con i sensi di colpa o rivedere persone con le quali è rimasto qualcosa in sospeso. I motivi di questo ritorno al passato possono essere tanti, ma per il protagonista di Touch, che conquisterà le nostre sale il prossimo 29 agosto, la spinta a ritrovare il suo grande amore di gioventù nasce dalla solitudine e dalla consapevolezza che il tempo da vivere potrebbe essere poco, e allora tanto vale, mentre il mondo va in lockdown a causa della pandemia di Covid-19, rintracciare e raggiungere quella ragazza minuta e vivace e nata a Hiroshima che un giorno ha lasciato improvvisamente la swinging London per tornare nel paese d'origine.

Diretto da Baltasar Kormákur, Touch è la trasposizione dell'omonimo romanzo di Olaf Olafsson e alterna il presente dell'anziano Kristofer al suo passato di ex studente universitario che nella favolosa capitale d'Inghilterra comincia a lavorare in un ristorante cinese e si innamora di Miko, la figlia del proprietario. Il giovane Kristofer è interpretato da Pálmi Kormákur, che poi è uno dei figli del regista, che abbiamo incontrato al Taormina Film Festival 2024, dove il film è stato presentato in anteprima.

La prima cosa che chiediamo a Baltasar Kormákur è se anche lui, a un certo punto, abbia avvertito il bisogno di fare i conti con il passato o di guardare alla vita con occhi diversi. Forse è una domanda un po’ troppo personale, ma il regista si confida volentieri con noi: "Sì, mi è successo - dice- "In realtà non credo di essere una persona molto nostalgica. Mi sono sempre concentrato sul futuro, ma poi arriva un momento nella vita in cui ti devi fermare, e per me è conciso, 6 anni fa, con il divorzio da mia moglie, la madre di Palmi. A essere sincero, è evento che ha cambiato radicalmente la mia esistenza, perché ho cominciato a guardare le cose in modo diverso e a pensare ai miei errori. In momenti simili devi guardarti allo specchio e chiederti dove hai sbagliato, e soprattutto ti capita di sentire la necessità di essere perdonato. Con gli anni questo bisogno di solito cresce, il che non significa che vivi nel passato, ma semplicemente che devi trovare il modo per essere in pace con te stesso, sia che tu abbia fatto qualcosa a qualcuno, sia che qualcuno abbia fatto qualcosa a te. In fondo il perdono è alla base della nostra cultura e in ogni film che faccio acquista un ruolo sempre più importante. Il mio primo film è molto leggero, perché racconta la storia di un tipo che si innamora della fidanzata di sua madre e fa un figlio con lei, ed è tutto molto buffo e pieno di vita, anche per merito della protagonista Victoria Abril. Ma erano altri tempi, ora sto attraversando una fase diversa, ed è normale che a quasi 60 anni io non voglia raccontare la stessa storia che ho raccontato a 30, perché il mio atteggiamento generale è molto cambiato, anche se continuo a fidarmi del mio istinto, e quindi, quando ho letto il libro da cui il film è tratto, ho capito che niente mi avrebbe impedito di trasformarlo in un film. Così ho chiamato l'autore e gli ho detto: "Facciamolo!".

Quindi c’è sempre una grande spontaneità e una certa impulsività dietro alle sue scelte..

Proprio così. Non penso mai: Adesso dove devo indirizzare la mia carriera?. Ho bisogno di sentirmi dentro alla mia carriera e non fuori. Non mi interessa analizzare le mie scelte professionali, perché credo che l'unica maniera per essere puri sia vivere l'attimo. Mi è capitato di conoscere registi che parlano di sé in terza persona, ed è una cosa molto comune. Mi è successo ad esempio di sentire Quentin Tarantino dire: "C’è molto più dialogo alla Tarantino in questo film che nel precedente". Mi è sembrata una cosa terribile, perché era come se Tarantino parlasse di sé come avrebbero fatto i suoi ammiratori.

Lo scorso anno abbiamo tutti scritto fiumi di inchiostro su Oppenheimer, il film di Christopher Nolan incentrato su l'inventore della bomba atomica, e perciò adesso è davvero interessante ascoltare la stessa storia dal punto di vista di chi ha subito quel gesto di tracotanza. Perché ha sentito il desiderio di tornare alla Seconda Guerra Mondiale?

Perché mi sembrava importante. Per buona parte della mia vita ho vissuto sotto la minaccia atomica e credo che stiamo arrivando a un punto della storia nel quale i governanti minacciano di utilizzare quelle stesse armi, ad esempio nella guerra fra Ucraina e Russia. Quando ho letto il romanzo di Olaf Olafsson, ho pensato che raccontasse una storia molto adatta alla contemporaneità, perché ricorda alla gente quali possano essere le conseguenze di decisioni atroci come il lancio di una bomba. Queste conseguenze potrebbero protrarsi per decine e decine di anni. Per me il film era una grande opportunità e anche uno strumento utile per trasmettere questo messaggio. Nello stesso tempo la bomba atomica mi sembrava un ostacolo formidabile e molto credibile a una relazione sentimentale. E quindi ho pensato che, invece di istigare lo spettatore al contrattacco, sarebbe stato bello prenderlo per mano e dirgli con gentilezza cosa potrebbe accadere se qualcuno lanciasse di nuovo una bomba. Ho voluto parlare del passato, prendendolo ad esempio del terribile effetto di un gesto scellerato che ha condizionato le vite di persone che all'epoca non erano nemmeno nate. Sono andato a Hiroshima prima di girare il film, e la gente mi è stata di grande aiuto. Molti sentivano quasi l'urgenza di narrare la loro storia, e adesso sono stato invitato al Festival del Cinema di Hiroshima, cosa che mi rende felice, e forse mi hanno invitato perché il mio film ha parlato, dal punto di vista di un uomo e non di un politico, di una tragedia che loro conoscono fin troppo bene. Era così che sentivo di dovermi muovere, anche perché bisogna essere delicati e rispettosi quando si parla di un episodio che per un paese ha costituito un trauma.

Lei aveva familiarità con la cultura giapponese?

Ero già stato in Giappone per la promozione di Everest e mio figlio Palmi è venuto con me insieme a suo fratello minore e, come accade a tanti occidentali quando visitano per la prima volta il Giappone, sono rimasto affascinato. Ci siamo fermati per un po’ e abbiamo girato il paese. Ci siamo sempre detti che saremmo tornati ma non l'abbiamo fatto, intendo come famiglia. Ci sono tornato da solo per fare i sopralluoghi per questo film, ma l'autore del romanzo, che ha scritto la sceneggiatura insieme a me, ha trascorso molto tempo in Giappone per lavoro.

Nell'epoca in cui Kristofer e Miko si innamorano, a Londra c'era un grande fermento culturale e musicale, e anche in diversi paesi occidentali molti abbracciavano la cultura hippie. Era l'estate del 1969, cosa che ci fa pensare alla canzone "Summer of ‘69" di Bryan Adams e soprattutto al grande concerto di Woodstock. Se lei potesse viaggiare su una macchina del tempo, tornerebbe a quegli anni?

Probabilmente mi fermerei per un breve lasso di tempo. Quando ero più giovane adoravo quegli anni, ero molto affascinato dalla cultura hippie, andavo matto per il musical Hair, l'amore libero e così via. Adesso non sono sicuro che sceglierei di tornare in quel periodo. Probabilmente andrei molto più indietro, magari ai tempi dei greci o dei romani, ad esempio potrei sostituirmi a Giulio Cesare.