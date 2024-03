Totem - il mio sole: cinque buone ragioni per vedere il film messicano che ha conquistato i festival di tutto il mondo

News Cinema

Una tenera storia di una bambina e di una famiglia unita dall'organizzazione di una festa di compleanno a sorpresa. Visivamente influenzato dalla cultura messicana, Totem - il mio sole è il secondo film della giovane regista Lila Avilés. Ecco cinque ragioni per andare a vederlo in sala dal 7 marzo, distribuito da Officine UBU.

Un compleanno speciale, l'amore che guida le azioni di alcune persone perché sia una festa unica, speciale. "Il mio desiderio è che mio papà non muoia", dice Sol, 7 anni. Non ha filtri, ma una purezza figlia della sua età, e insieme alla madre organizza, in una grande casa di famiglia di proprietà del nonno, insieme a zie e cugini, una festa di compleanno a sorpresa per l’adorato papà, pittore di talento e provato da una dura malattia. È il punto di partenza di Totem - il mio sole, al cinema dal 7 marzo per Officine UBU. Un'immersione in un universo intimo, giocoso e preoccupato, guidato dall'amore di una famiglia che si avvicina a un appuntamento cruciale per i loro destini. Dopo quella sera tutto sarà diverso, ognuno di loro sarà cambiato per sempre.

Totem - Il mio sole: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Ecco cinque ragioni per vedere questo film.

Un successo internazionale

Dopo essere stato accolto calorosamente alla 73a edizione della Berlinale, dove ha ottenuto il Premio della Giuria Ecumenica, Totem – Il mio sole è stato selezionato in più di sessanta festival cinematografici, dimostrando la sua forza emotiva, la capacità di parlare un linguaggio universale che non lascia indifferente il pubblico di ogni latitudine. Proprio la giuria ecumenica della Berlinale, nella motivazione per l'assegnazione del riconoscimento, mette in risalto i pregi di questo delicato racconto, luminoso e leggero, nonostante affronti una tematica come la perdita di una persona cara. "Il film è il commovente ritratto di una famiglia alle prese con la malattia terminale di un giovane uomo. La giuria è rimasta davvero sbalordita dalla complessità e dalla delicatezza nell’illustrare l’amore che tiene unita questa famiglia, né falso né idealizzato. Evidenzia inoltre come la cultura messicana affronta la morte e allo stesso tempo celebra la vita".

L’opera seconda di Lila Avilés, che arriva dopo The Chambermaid, presentato al Toronto Film Festival, ha messo d’accordo il pubblico e la critica di tutto mondo, che lo hanno consacrato come uno dei migliori film indipendenti dell’anno. Un percorso ricco di riconoscimenti che l’ha portato a conquistare la shortlist del Premio Oscar per il Miglior Film Internazionale come rappresentate del Messico. La regista ha messo d'accordo i grandi autori del cinema messicano di oggi, i cosiddetti Three Amigos, Inarritu, Del Toro e Cuaron, che non hanno fatto mancare il loro apprezzamento per Totem, chi attraverso i social media e chi presentandolo insieme all'autrice nel corso di proiezioni pubbliche. Per Cuaron, "il maggior talento di Lila è la chiarezza della sua visione e della ricchezza del suo mondo interiore".

La famiglia come microcosmo

Al centro del film c’è il concetto di “casa”. Avilés costruisce un microcosmo i cui abitanti, riunitisi per affrontare un momento difficile, si sostengono a vicenda per trovare non solo un equilibrio individuale, ma soprattutto quello dell’intera famiglia. Ogni gesto e ogni parola assume così un significato vitale, contribuendo ad aiutare Sol, i genitori e le zie a modellare un difficile cambiamento verso qualcosa di meraviglioso. Nel mondo di Totem veniamo accolti da una famiglia che, seppur estranea, ci sembra di conoscere da sempre. Questo grazie al meticoloso lavoro della regista che ha saputo ricreare i linguaggi, le tradizioni, le armonie e i drammi intimi che caratterizzano ogni famiglia.





Messico, Il fascino di una cultura millenaria

Fin dal titolo, Totem - Il mio sole pesca a piene mani dalla cultura millenaria che rende unico il Messico. Una cultura che affronta la morte celebrando allo stesso tempo la vita, come dimostra con ricchezza evocativa Lila Avilés. Per Sol, la bambina protagonista del film, il totem è rappresentato dalla figura del papà Tona, diminutivo di “Tonathiu”, nome con il quale nella cultura azteca si fa riferimento al dio-sole. Tutto il film è pervaso da un’atmosfera magica e spirituale, che sottolinea la vicinanza della famiglia al mondo mistico e al rapporto peculiare con l’aldilà che caratterizza quella cultura.

Cerimonie sciamaniche e sedute quantiche accompagnano lo spettatore in un’atmosfera sospesa e affascinante che apre una finestra sulle tradizioni e i riti di passaggio della cultura messicana. La vita e la morte sono trattate come due elementi che si alternano, combinano e oppongono, come la luce e il buio o il giorno e la notte. Una riflessione sul trascorrere del tempo e la percezione che noi esseri umani possiamo affrontarla al meglio se in comunione con le persone che amiamo.

Una celebrazione della vita e di ciò che viene dopo

“Totem parla di molte cose. Mi piacciono i film ambigui, che si aprono a diverse interpretazioni. Ma soprattutto penso che parli semplicemente di VITA.” afferma Avilés. “Ciò che m’interessava era ritrarre la vita di tutti i giorni da un punto di vista molto intimo, che permettesse di guardare dentro le cose. Mi piacciono i microcosmi, l'essenza delle cose, le matrioske, le piramidi, le cose che contengono altre cose”. Nel film viene raccontata una storia che traccia una sottile linea invisibile tra la vita e la morte, e il modo in cui le persone cercano di costruire un ponte tra chi resta e chi se ne va.

"Un'altra dualità che m’interessa profondamente è quella del tempo e della durata", aggiunge poi la regista. "Il tempo misurato e la nostra percezione del suo trascorrere sono molto diversi, anche se entrambi descrivono un'identica sequenza di eventi. Tutti abbiamo vissuto giorni che sembrano mesi e giorni che passano in pochi secondi. La nostra percezione del tempo è spesso plasmata dagli spazi che abitiamo mentre il tempo passa. Poiché modellano il nostro senso del tempo, i luoghi che abitiamo non sono esterni a noi. Dobbiamo trovare questi luoghi anche dentro di noi, con tutte le nostre imperfezioni e indipendentemente da genere, religione, paese, status. Trovare questa nostra vera dimora è un processo di sottrazione, una riduzione e concentrazione sull’essenziale. “Il film ha sfumature, proprio come un quadro. Per capirne la luce, dobbiamo capirne l'ombra. A volte le ombre rendono la vita più difficile, ma allo stesso tempo la fortificano. Fanno della vita un viaggio e la rendono così vibrante, come un mistero che ha bisogno di essere svelato.”

Un’ode all’arte e alla natura

La natura ricopre un ruolo importante in Totem. Cani, insetti, pesci e pappagalli popolano il microcosmo del film e rappresentano la connessione dei suoi personaggi con gli animali, una comunione che celebra il rispetto per la natura e per la nostra terra. Come in un vero totem, ogni animale assume un significato preciso all’interno del racconto. “Sai che i pesci sono i primi ad accorgersi dei terremoti?” dice la piccola Sol in una scena del film, quasi a farci intendere che lei stessa, nonostante lo sforzo degli adulti per tenerla all’oscuro di ciò che sta accadendo in famiglia, è in grado di avvertire l’arrivo di un grande evento. Comle ricorda l'autrice, "Ogni volta che una specie animale o una lingua si estingue, perdiamo un pezzo del puzzle universale, un pezzo della nostra storia che non potrà mai più essere ritrovato. Il genoma di una specie è una sorta di manuale. Quando la specie muore, il manuale si perde, sia che si tratti di una formica o di un rinoceronte. Dimentichiamo che siamo animali. Oggi l'estinzione avviene così spesso che sembra che ci siamo abituati".

La massima espressione di questa connessione si ha anche attraverso l’arte che rimane sullo sfondo del film, proprio come i quadri che tappezzano la grande casa in cui è ambientato i film. Il padre di Sol è infatti un pittore, e durante la festa di compleanno i suoi compagni di studio e i professori si riuniranno attorno a lui celebrando il suo talento e il percorso che lo ha portato a diventare un artista. In una delle scene più emozionanti del film, Tona regala alla figlia Sol un quadro da lui dipinto, raffigurante tutti gli animali preferiti della bambina. Una dedica finale che sancisce l'amore sconfinato ed eterno che lui prova per la figlia e che resterà per sempre con lei, anche quando il "suo sole" sarà tramontato, perché "le cose che amiamo restano sempre con noi, anche quando non possiamo più vederle".

Totem - il mio sole: una clip tratta dal film