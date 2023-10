Totally Killer: Lo slasher con Kiernan Shipka in esclusiva su Prime Video

News Cinema

Disponibile su Prime Video, Totally Killer racconta di uno spietato serial killer e di un inaspettato viaggio nel tempo, fino agli anni '80. Nel cast, la star de Le terrificanti avventure di Sabrina Kiernan Shipka.

Kiernan Shipka torna alle atmosfere horror in tempo per Halloween. Mentre il mondo è infatti concentrato su L'esorcista - Il credente, Blumhouse Production ha rilasciato anche - un po' in sordina - lo slasher Totally Killer, in cui l'eroina de Le terrificanti avventure di Sabrina torna negli anni '80 per fermare un serial killer. Il film è infatti disponibile da oggi - 06 ottobre - in esclusiva nel catalogo Prime Video.

Totally Killer: Trama, cast e trailer della slasher comedy targata Blumhouse

Una nuova maschera horror è quindi pronta ad unirsi al variegato panorama slasher degli ultimi decenni. Stiamo parlando dello spietato Sweet Sixteen Killer, che torna in attività dopo 35 anni, la notte di Halloween, per mietere una quarta vittima. Ignorando gli avvertimenti di sua madre, la diciasettenne Jamie si imbatterà però nel pericoloso assassino e, nel tentativo di fuggire, verrà catapultata nel 1987, anno in cui sono avvenuti i primi tre omicidi. Costretta ad ambientarsi in quel decennio, si ritroverà a fare squadra con la versione adolescente di sua madre, per provare a salvare le sue amiche e a non rimanere bloccata nel passato, avendo solamente sette ore a disposizione.





Totally Killer si configura quindi come una sorta di versione horror di Ritorno al Futuro, contaminata da un preciso filone dell'horror comedy contemporanea, che ha riportato in auge - in maniera esasperata ed irriverente - i serial killer degli slasher movie, guarda caso, anni '80. Oltre ad Halloween di John Carpenter o a Venerdì 13, il nuovo progetto della Blumhouse guarda infatti a piccoli cult della stessa casa produttrice, come Auguri per la tua morte e sequel - che hanno presentato al pubblico il killer Baby Face - o Freaky. Altro riferimento sembra poi essere la serie Scream Queens, in grado di giocare con gli stereotipi anni '80 proprio come Totally Killer, sin dal titolo. La pellicola, pur guardando a riferimenti più contemporanei, cala infatti tutti i cliché degli slasher movie in un'atmosfera glam ed inusuale, tipica di questi anni. Ad interpretare questa nuova, suo malgrado, final girl troviamo Kiernan Shipka, star della serie Netflix Le terrificanti avventure di Sabrina ed attesa anche in Twisters, reboot del disaster movie Twister, in cui dividerà il set con Daisy Edgar-Jones, Glen Powell ed Anthony Ramos. A prestare corpo e voce a Pam, la madre di Jamie, sono poi Julie Bowen - Claire Dunphy nella sit-com Modern Family - nella sua versione "adulta" ed Olivia Holt in quella adolescente. Completano poi il cast Charlie Gillespie, Lochlyn Munro, Troy Leigh-Anne Johnson, Liana Liberato, Kelcey Mawema, Stephi Chin-Salvo, Anna Diaz, Ella Choi, Jeremy Monn-Djasgnar, Nathaniel Appiah, Jonathan Potts e Randall Park - star del MCU, dove interpreta l'agente dell'FBI Jimmy Woo. La regia è invece a cura di Nahnatchka Khan. Appuntamento quindi da oggi, 06 ottobre, su Prime Video, per un terrificante tuffo nel passato.