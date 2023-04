Toro Scatenato: ecco il trailer in italiano del restauro in 4K del capolavoro di Martin Scorsese

News Cinema

Il film con Robert De Niro sarà nei cinema italiani dall'8 al 10 maggio nella sua versione restaurata, distribuito da Lucky Red. Ecco il trailer italiano di Toro scatenato in 4K.

Come già vi avevamo anticipato in precedenza, Toro scatenato, capolavoro del 1980 diretto da Martin Scorsese, in cui uno straordinario Robert De Niro interpreta il pugile Jake LaMotta, sta per tornare nei cinema italiani nella sua versione restaurata in 4K. Lucky Red distribuirà questo pilastro della storia del cinema dall'8 al 10 maggio, e qui di seguito vi mostriamo il trailer in italiano di questo splendido restauro, che riporta al massimo del suo splendore la leggendaria fotografia in bianco e nero firmata da Michael Chapman.

Sceneggiato da Paul Schrader e Mardik Martin a partire dal memoir scritto dal vero Jake LaMotta, Toro scatenato vede nel cast la presenza di Joe Pesci, Cathy Moriarty, Frank Vincent e Nicholas Colasanto. Il film valse il secondo Oscar della sua carriera a De Niro e il primo alla storica montatrice di Scorsese Thelma Schoonmaker, e ottenne altre sei candidature, tra le quali quelle a Chapman per la fotografia, a Pesci, a Moriarty, a Scorsese per la regia e ovviamente quella come miglior film. A vincere in quell'anno, il 1981, fu però Gente comune di Robert Redford.

Ecco qui il trailer italiano e il poster del restauro in 4K di Toro scatenato:



Toro scatenato: Il Trailer Ufficiale Italiano della versione restaurata in 4K del Film (2023) - HD



Ricordiamo anche che Martin Scorsese sarà tra i protagonisti del prossimo Festival di Cannes con il suo nuovo film, Killers of the Flower Moon, prodotto da Apple e con protagonisti Leonardo DiCaprio (alla sesta collaborazione col regista), il citato Robert De Niro (alla settima), e ancora Jesse Plemons, Lily Gladstone, Brendan Fraser e Johh Lithgow.

Allo scorso New York Film Festival Scorsese ha invece presentato Personality Crisis: One Night Only, un documentario diretto a quattro mani con David Tedeschi dedicato al cantante e leader dei New York Dolls David Johansen, noto anche con lo pseudonimo di Buster Poindexter.