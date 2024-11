Torna il Fantasticon Film Fest: ecco le prime anticipazioni

News Cinema

Al via la seconda edizione della manifestazione dedicata al cinema fantastico il 22-23-24 novembre presso l’Auditorium di Fiera Milano Rho nell’ambito di Milan Games Week & Cartoomics 2024.

Il countdown è partito e tra dieci giorni prenderà il via la nuova edizione di Milan Games Week & Cartoomics: grande attesa anche per la seconda edizione del Fantasticon Film Fest (FFF), il cinema di MGWCMX, il festival dedicato al genere anime, fantasy e horror che anticipa l'apertura al 21 novembre e che si svolge all’interno dello splendido Auditorium di Fiera Milano, situato proprio accanto agli altri padiglioni, in una sala da oltre 900 posti a sedere dotata di un impianto audio-video di ultima generazione.

Durante i giorni della manifestazione le proiezioni di film, serie, anticipazioni e contenuti esclusivi si alterneranno alla presenza di ospiti italiani e internazionali e masterclass dedicate, per un programma sempre più radicato nell’universo pop e selezionato da un comitato artistico d’eccellenza, guidato dal neo-direttore Pedro Armocida, affiancato da figure di riferimento del settore come Simone Arcagni, professore associato presso l’Università Iulm e divulgatore di nuovi media e nuove tecnologie; Andrea Fornasiero, autore televisivo per il magazine di Rai4 “Wonderland” e collaboratore di Film TV e MyMovies; Giulia Paganelli, antropologa e scrittrice; il regista e divulgatore di cinema e serie tv Mauro Zingarelli; Gabriella Giliberti, critica cinematografica, scrittrice e content creator e Stefano Locati, ricercatore in cinema, fotografia e televisione presso l’Università IULM.

Prima grande novità è Fantasticorti, l’inedita sezione competitiva dedicata ai cortometraggi ti di genere che verranno proiettati nelle tre mattinate di venerdì, sabato e domenica. L’apertura del festival è accompagnata giovedì 21 novembre dalla prima di The Beast, in uscita al cinema lo stesso giorno con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, la nuova attesa opera del maestro Bertrand Bonello con protagonisti Léa Seydoux e George MacKay in un romance distopico liberamente ispirato al racconto La bestia nella giungla di Henry James. La proiezione e il taglio del nastro saranno accompagnati da un talk dedicato all’influenza dell'IA all’influenza dell'IA nel mondo dell’arte, della cultura e dello spettacolo condotto da Simone Arcagni, che proprio sul tema ha appena pubblicato con Andrea Colamedici il libro "L’algoritmo di Babele".

Tra gli eventi imperdibili e alcune anticipazioni del ricco programma:

l’anteprima italiana di Piece By Piece , in uscita il 5 dicembre con Universal Pictures international Italy, un film cross-over tra cinema, musica e giocattolo, un'esperienza cinematografica unica che invita lo spettatore a compiere un viaggio straordinario nella vita dell’icona pop Pharrell Williams , per scoprire l'evoluzione di una delle menti più innovative della musica raccontata attraverso la lente dell'animazione LEGO;

l’evento speciale dedicato al mondo di One Piece, con la proiezione di One Piece Film: Red , in collaborazione con Anime Factory, etichetta di Plaion Pictures, e con la partecipazione di cosplayer e appassionati del franchise e un panel sull’incredibile fenomeno;

l’anteprima dei primi due episodi in versione doppiata (il secondo in assoluta anteprima) di Goldrake U , in arrivo in prima visione assoluta dal 6 gennaio 2025 su Rai 2, reboot della serie animata degli anni Settanta “UFO Robot Goldrake”, basata sul manga creato da Go Nagai e che promette di essere fedele allo spirito della prima serie, pur creando nuove storie e nuovi personaggi, in modo da avvicinare i fan della storia originale e anche conquistare nuovi spettatori nella scoperta dell'universo di Goldrake per la prima volta. L’evento vedrà la partecipazione di Vince Tempera , autore della famosissima sigla del cartone animato originale;

l’anteprima dei primi due episodi della nuova stagione di The Bad Guy, in arrivo dal 5 dicembre in esclusiva su Prime Video con Luigi Lo Cascio, Claudia Pandolfi e Stefano Accorsi, diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana che saranno anche protagonisti di una masterclass sulla creazione della serie. The Bad Guy-seconda stagione è una coproduzione Indigo Film e Amazon MGM Studios, in associazione con Fifth Season, Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e in collaborazione con Rai Cinema.

Grandi ospiti internazionali si alterneranno sul palco: tra i primi ad essere annunciati in collaborazione con Dynit il noto Maestro di animazione Takahiro Yoshimatsu introdurrà un episodio dell’anime Hunter x Hunter a cui ha lavorato.

FFF è anche un'occasione di confronto per l'industry e in questa direzione si colloca l'incontro organizzato da Univideo nel pomeriggio di venerdì 22 novembre, che presenterà la genesi della campagna che illustra come le console videogame possano leggere anche i film su supporto fisico e con l'occasione e il supporto degli Associati racconterà le principali uscite home video fino al Natale, in modo divertente e con lo stile e la collaborazione di Crossover Universo Nerd.

Il coordinamento dei contenuti e degli ospiti di FFF è a cura Echo.

Molti altri ospiti e novità verranno svelati nelle prossime settimane e andranno a definire una edizione del festival imperdibile.

L’ingresso al FFF è incluso nel biglietto di MGWCMX e il programma completo è disponibile sul sito https://www.milangamesweek.it/manifestazione/fantasticon-film-fest.html