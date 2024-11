Torna il Fantasticon Film Fest: ecco il programma ufficiale

News Cinema

Al via la seconda edizione della manifestazione dedicata al cinema fantastico il 22-23-24 novembre presso l’Auditorium di Fiera Milano Rho nell’ambito di Milan Games Week & Cartoomics 2024. Ecco il programma ufficiale.

Manca veramente poco all’inizio della Milan Games Week & Cartoomics: svelato anche il programma della seconda edizione del Fantasticon Film Fest (FFF), il cinema di MGWCMX, il festival dedicato al genere anime, fantasy e horror che anticipa l'apertura al 21 novembre e che si svolge all’interno dello splendido Auditorium di Fiera Milano, situato proprio accanto agli altri padiglioni, in una sala da oltre 900 posti a sedere dotata di un impianto audio-video di ultima generazione.

Durante i giorni della manifestazione le proiezioni di film, serie, anticipazioni e contenuti esclusivi si alterneranno alla presenza di ospiti italiani e internazionali e panel e masterclass dedicati, grazie alla selezione guidata dal neo-direttore Pedro Armocida: il programma annunciato conferma un palinsesto differenziato e pieno di appuntamenti imperdibili sempre più radicati nell’universo pop del contesto in cui si colloca il festival.

Come già comunicato l’apertura del festival è accompagnata giovedì 21 novembre dalla prima di The Beast, in uscita al cinema lo stesso giorno con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, la nuova attesa opera del maestro Bertrand Bonello con protagonisti Léa Seydoux e George MacKay in un romance distopico liberamente ispirato al racconto La bestia nella giungla di Henry James. La proiezione e il taglio del nastro saranno accompagnati da un talk dedicato all’influenza dell'IA nel mondo dell’arte, della cultura e dello spettacolo condotto da Simone Arcagni, che proprio sul tema ha appena pubblicato con Andrea Colamedici il libro "L’algoritmo di Babele". L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti e previa registrazione sul sito https://www.fantasticonfilmfest.it.

Grande novità è Fantasticorti, l’inedita sezione competitiva dedicata ai cortometraggi di genere che verranno proiettati nelle tre mattinate di venerdì, sabato e domenica. La giuria composta dalla fumettista e scrittrice Paola Barbato, dal direttore di HotCorn.com Andrea Morandi e dal regista e sceneggiatore Paolo Strippoli decreterà il corto migliore che verrà premiato l’ultimo giorno.

Venerdì 22 novembre sarà all’insegna dell’animazione con l’anteprima italiana di Piece By Piece, in uscita il 5 dicembre con Universal Pictures International Italy, un film cross-over tra cinema, musica e giocattolo, un'esperienza cinematografica unica che invita lo spettatore a compiere un viaggio straordinario nella vita dell’icona pop Pharrell Williams per scoprire l'evoluzione di una delle menti più innovative della musica raccontata attraverso la lente dell'animazione LEGO; e l’evento speciale dedicato al mondo di One Piece, con la proiezione di One Piece Film: Red, in collaborazione con Anime Factory, etichetta di Plaion Pictures, e con la partecipazione di cosplayer e appassionati del franchise e un panel sull’incredibile fenomeno. Spazio anche ai teen drama in arrivo dal Sol Levante con l’anteprima di Let me eat your pancreas, tratto dal famoso romanzo omonimo di Yoru Sumino, in collaborazione con Dynit e prossimamente al cinema con Adler Entertainment. FFF è anche un'occasione di confronto per l'industry e in questa direzione si colloca l'incontro organizzato da Univideo, che presenterà la genesi della campagna che illustra come le console videogame possano leggere anche i film su supporto fisico e con l'occasione e il supporto degli Associati racconterà le principali uscite home video fino al Natale, in modo divertente e con lo stile, la collaborazione e la conduzione di Crossover Universo Nerd.

Sabato 23 focus su mondo horror e fantasy e grandi ospiti e eventi sul palco: il disegnatore di Dracula per Saldapress Martin Simmonds accompagnerà il pubblico in un viaggio ieri-oggi-domani dei Mostri Universal alla riscoperta degli horror classici e delle grandi novità in arrivo (Nosferatu e Wolf Man, a gennaio al cinema), mentre verranno mostrati in anteprima i primi due episodi della nuova stagione di The Bad Guy, in arrivo dal 5 dicembre in esclusiva su Prime Video con Luigi Lo Cascio, Claudia Pandolfi e Stefano Accorsi, diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana che saranno anche protagonisti di una straordinaria masterclass sulla creazione della serie. The Bad Guy-seconda stagione è una coproduzione Indigo Film e Amazon MGM Studios, in associazione con Fifth Season, Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e in collaborazione con Rai Cinema. In programma anche un grande doppio momento dedicato all’universo di Star Wars: la proiezione speciale del documentario disponibile su Disney+ Con le musiche di John Williams, con contenuti inediti sulla vita e la carriera del leggendario compositore John Williams; e la presentazione in anteprima di contenuti esclusivi tratti da Star Wars: Skeleton Crew, la serie originale in live-action targata Lucasfilm con protagonista Jude Law nei panni di un misterioso personaggio (“Jod”) le cui vere intenzioni sono avvolte nel mistero. Star Wars: Skeleton Crew debutterà a dicembre in Italia, in esclusiva su Disney+.

Domenica 24 ancora grandi ospiti: in occasione del panel alla scoperta della serie Sky Original sulla leggendaria storia degli 883 Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883, disponibile su Sky e in streaming su NOW, e di cui verrà proiettato l’episodio in cui si svela il titolo dell’iconica canzone del gruppo, Matteo Oscar Giuggioli, lo straordinario talento che interpreta il leggendario Mauro Repetto, racconterà aneddoti e dietro le quinte ma presenterà anche in anteprima il trailer del suo nuovo film Suspicious Minds, insieme al regista Emiliano Corapi, in uscita a novembre con Adler Entertainment. La giornata sarà principalmente dedicata al mondo anime con numerosi appuntamenti esclusivi a partire dall’anteprima del primo episodio in versione doppiata di Goldrake U, in arrivo in prima visione assoluta dal 6 gennaio 2025 su Rai 2, reboot della serie animata degli anni Settanta “UFO Robot Goldrake”, basata sul manga creato da Go Nagai e che promette di essere fedele allo spirito della prima serie, pur creando nuove storie e nuovi personaggi, in modo da avvicinare i fan della storia originale e anche conquistare nuovi spettatori nella scoperta dell'universo di Goldrake per la prima volta. L’evento vedrà la partecipazione di Adriano De Maio, responsabile della Direzione Cinema e Serie Tv RAI, e di Vince Tempera, autore della famosissima sigla del cartone animato originale e a cui verrà consegnato il Lifetime Achievement Award FFF per la sua carriera di rinomato compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra. In collaborazione con Dynit il noto Maestro di animazione Takahiro Yoshimatsu sarà protagonista di una masterclass e introdurrà un episodio dell’amatissimo anime Hunter x Hunter a cui ha lavorato. Gran finale per il festival con una delle saghe anime più amate e la proiezione speciale dei primi 20 minuti di L’attacco dei Giganti – il film: parte 1. L’arco e la freccia cremisi, grazie a Dynit e Adler Entertainment che sono felici di annunciare il prossimo ritorno al cinema dei primi due film.

Il programma del FFF è selezionato da un comitato artistico d’eccellenza, guidato dal neo-direttore Pedro Armocida, affiancato da figure di riferimento del settore come Simone Arcagni, professore associato presso l’Università IULM e divulgatore di nuovi media e nuove tecnologie; Andrea Fornasiero, autore televisivo per il magazine di Rai4 “Wonderland” e collaboratore di Film TV e MyMovies; il regista e divulgatore di cinema e serie tv Mauro Zingarelli; Gabriella Giliberti, critica cinematografica, scrittrice e content creator e Stefano Locati, ricercatore in cinema, fotografia e televisione presso l’Università IULM.

Il coordinamento dei contenuti e degli ospiti di FFF è a cura Echo, con la conduzione di Marco Cino.

L’ingresso al FFF è incluso nel biglietto di MGWCMX e il programma completo è disponibile sul sito https://www.milangamesweek.it/manifestazione/fantasticon-film-fest.html