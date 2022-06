Torna a sognare a occhi aperti: Quest'estate vai al cinema!

News Cinema

"Un atto d'amore di artisti, maestranze e associazioni di categoria per il cinema. Questa volta torniamo bambini per raccontare la magia della sala"

Ficarra e Picone, Christian De Sica, Jasmine Trinca, Alba Rohrwacher, Stefano Fresi, Aurora Giovinazzo, Claudia Napolitano, Alessandro Siani, Luka Zunic e Ferzan Ozpetek. Questi gli artisti protagonisti del cortometraggio al centro della nuova campagna di comunicazione estiva #soloalcinema, promossa dal Ministero della Cultura in collaborazione con ANICA, @aneclazio e Cinecittà per sostenere il ritorno nelle sale cinematografiche e nelle arene durante i mesi più caldi.



Il cortometraggio è stato diretto da Vincenzo Alfieri e scritto dallo stesso Alfieri insieme a Federico Mauro. Come nell’episodio 1, che ha segnato la campagna di comunicazione del ritorno in sala lanciata lo scorso anno al Festival del Cinema di Venezia, anche in questo “secondo capitolo” il corto pone al centro lo spettatore: questa volta la protagonista è una bambina che, con immaginazione e creatività, s’immedesima a tal punto nella sequenza cinematografica da far irruzione lei stessa nel racconto. A trasportarla all’interno dell’azione un biglietto magico, che le viene consegnato da una misteriosa maschera interpretata da Paola Cortellesi.





Il video è un invito a tornare nei cinema per vivere di nuovo la magia del grande schermo. La campagna di comunicazione prevede la promozione dello spot su quotidiani, tv, radio e sui profili social istituzionali del Ministero della Cultura e dei partner coinvolti: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram e Tik Tok.

la dichiarazione del regista del cortometraggio Vicenzo Alfieri

Il primo corto voleva trasmettere la voglia che avevamo tutti di tornare al cinema dopo un lungo periodo di distanza dalla sala, questa volta abbiamo voluto raccontare cos’è il cinema: pura magia" dice il regista Vincenzo Alfieri che ha diretto il nuovo spot per la campagna #soloalcinema lanciato oggi dal Ministero della Cultura. "Quando mi hanno chiesto di pensare a come comunicare questa sensazione - prosegue Alfieri, anche autore della sceneggiatura con Federico Mauro -, sono tornato con la mente a ciò che ho provato quando, a 5 anni, mio padre mi ha portato per la prima volta al cinema e a come, durante la proiezione, mi era sembrato per un attimo di trovarmi all’interno di quel film. È proprio questa magia che ho voluto condividere, perché è questa la prima missione di un film, farti sentire parte di esso. Questo corto è frutto della partecipazione di tanti artisti, maestranze e associazioni di categoria che hanno abbracciato il progetto #soloalcinema con amore e dedizione e per un attimo sono tornati bambini insieme a me. Personalmente ringrazio il Ministero della Cultura, Anica, Anec e Cinecittà che mi hanno dato l’opportunità di farne parte e di esprimere tutto l’amore che ho per la sala cinematografica. Ma soprattutto ringrazio i cinema, piccoli e grandi, che lottano per farci continuare a sentirci bambini".