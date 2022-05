Top Gun Maverick: Tom Cruise e la gaffe "reale" con Kate Middleton

News Cinema

All'anteprima londinese di Top Gun: Maverick Tom Cruise ha fatto un gesto che molti hanno trovato inappropriato e incurante dell'etichetta di corte.

Tom Cruise potrebbe aver fatto una gaffe non da poco - almeno secondo alcuni - con Kate Middleton. Dopo aver presentato Top Gun: Maverick a Cannes, arrivando in elicottero per poi tenere una masterclass e sfilare sul red carpet, l’attore è volato a Londra per una première del film, alla presenza del Principe Williams e della sua consorte. Pur essendo un uomo gentile ed educato, Cruise non ha familiarità con l’etichetta di corte e non poteva certo immaginare che un gesto gentile nei confronti della Duchessa di Cambridge avrebbe fatto alzare più di un sopracciglio.

La figura barbina di Tom Cruise

Il teatro della brutta figura di Tom è stato il red carpet, dove l'eleganza era davvero di scena e Kate Middleton splendeva. Mr. Cruise era accanto alla mamma del piccolo George e dei suoi fratelli e, per aiutarla a salire alcuni gradini con disinvoltura, le ha preso la mano. Ora, se l’avesse fatto con noi, avremmo pensato: che gentleman! Ma il protocollo di Buckingham Palace stabilisce il divieto di toccare la mano di un componente della Royal Family. Ovviamente i soliti snob hanno detto e scritto che si è trattato di un passo falso, una figura barbina, ma i più sanno che, solo quando si tratta della Regina Elisabetta bisogna aspettare che sia lei a porgere la mano. E infatti un autorevole giornalista inglese ha scritto:

Non c'è nessuna regola ufficiale da rispettare quando si tratta di toccare un membro della Famiglia Reale. Dipende da ciò che è considerato accettabile o no in società.

Insomma, Tom tutto sommato se l’è cavata e sarebbe stato molto peggio se Kate Middleton fosse caduta. Il gesto di Cruise è durato qualche secondo, ma la Duchessa di Cambridge lo ha notato, anche perché ha sottratto la mano prendendo quella del marito, che era alla sua destra.

Ricordiamo che Top Gun: Maverick è da poco arrivato nelle nostre sale e che nel film recitano anche Miles Teller, Val Kilmer, Jon Hamm, Ed Harris, Jennifer Connelly, Glen Powell. La regia è di Joseph Kosinski.