Top Gun Maverick in Ultra HD 4K e Blu-ray, anche in cofanetto col primo capitolo

Dopo lo straordinario successo in sala, Top Gun: Maverick con Tom Cruise si prenota un posto sul vostro scaffale, in Ultra HD 4K (anche Steelbook), Blu-ray o in cofanetto.

Top Gun Maverick, dopo il suo straordinario successo al boxoffice da 1.4 miliardi di dollari, si avvicina all'uscita in formato fisico Ultra HD 4K, Blu-ray, in Steelbook e cofanetto opzionale col primo Top Gun. Ci sarà quindi più di un modo per festeggiare il 31 ottobre, data prevista per il lancio di queste edizioni, corredate da doverosi contenuti speciali e approfondimenti.



Top Gun: Maverick: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Top Gun Maverick in Ultra HD 4K e Blu-ray, i contenuti e gli extra

Top Gun Maverick con Tom Cruise sarà disponibile dal 31 ottobre 2022 in diverse versioni fisiche: edizioni standard Ultra HD 4K+Blu-ray, oppure solo Blu-ray o solo dvd, oppure ancora indue opzioni Steelbook (una con magnete lenticolare solo su Amazon.it), per la combo Ultra HD 4K + Blu-ray. Oltre al solo film, sarà acquistabile il cofanetto Top Gun - 2 Film Collection, in Ultra HD 4K+Blu-ray o dvd, comprensivo del mitico Top Gun di Tony Scott, risalente al lontano 1986. In 4K il film rispetterà le specifiche Dolby Vision High Dynamic Range (HDR), sui sistemi casalinghi predisposti.

Tra i contenuti speciali segnaliamo le featurette: Cleared For Take Off (sull'addestramento degli attori), Breaking New Ground - Filming Top Gun (sulla preparazione delle acrobatiche riprese), A Love Letter To Aviation (dove Tom Cruise guida un suo personale aereo d'epoca della Seconda Guerra Mondiale), Forging The Darkstar - Spingendosi oltre i limiti di Mach-10 (dedicato al velivolo sperimentale che si vede nel film), "Masterclass with Tom Cruise - Cannes Film Festival" (l'incontro con Tom Cruise sulla sua carriera all'ultimo Festival di Cannes). Chiudono l'offerta due video musicali, "Hold My Hand" di Lady Gaga e "I Ain’t Worried" degli OneRepublic. Acquista su Amazon Top Gun Maverick in Steelbook speciale Acquista su Amazon Top Gun Maverick in Ultra HD 4K