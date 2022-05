Top Gun Maverick, già un record per Tom Cruise al boxoffice

News Cinema

Top Gun Maverick, già nelle sale italiane, debutta anche negli Stati Uniti, con previsioni di incassi da record per la carriera di Tom Cruise. Di quali cifre parliamo?

Top Gun Maverick è arrivato ieri nei cinema italiani, registrando 443.000 euro e raggiungendo già il totale di 1.264.000, contando gli incassi delle anteprime The Space dello scorso weekend. Il film però potrebbe rappresentare un record personale per Tom Cruise, una vera pietra miliare al boxoffice per la sua carriera: oggi infatti sbarca nei cinema americani, con dati che fanno pensare a un primo fine settimana storico per la grande star hollywoodiana. Leggi anche Top Gun Maverick, un backstage nei cieli per Tom Cruise e i suoi allievi

Top Gun Maverick, i numeri dei record di Tom Cruise