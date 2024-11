Tony Todd: addio al carismatico interprete di Candyman

News Cinema

Tony Todd, carismatico attore che ha legato il suo nome a Candyman e alle serie di Star TRek, ci ha lasciato a soli 69 anni.

E' scomparso il 6 novembre a Los Angeles, a soli 69 anni, uno degli attori più cari agli appassionati di horror: Tony Todd, perfetta incarnazione del personaggio di Candyman, ricoperto nell'originale di Bernard Rose nel 1992, nel sequel di Bill Condon tre anni dopo, in un altro film del 1999 e nel recente reboot di Nia Da Costa. Fisico imponente e voce profonda, Todd non è stato solo, al cinema, l'uomo di colore seviziato e ucciso per aver amato una donna bianca, che torna evocato per uccidere col suo uncino, ma ha avuto una carriera ricca e variegata, che riassumiamo di seguito.

La carriera di Tony Todd

Attore di origine teatrale (e sul palcoscenico tornerà molte volte nel corso della sua carriera); Tony Todd diventa ben presto uno dei caratteristi più richiesti a Hollywood. Prima che in Candyman, dove è protagonista, lo troviamo nel corale Platoon, in Colors di Dennis Hopper, Bird di Clint Eastwood e nel remale del 1990 di La notte dei morti viventi, diretto da Tom Savini, doce riprende il ruolo di Ben, nell'originale di Romero interpretato da Duane Jones. Un altro ruolo importante lo ha ne Il corvo di Alex Proyas, docw è Grange, il braccio destro del malvagio Top Dollar. Negli anni Novanta Todd appare anche in The Rock, Wishmaster e nei film della serie di Final Destination, iniziata nel 2000. Molto attivo anche in televisione, è caro ai fan di Star Trek The Next Generation - dove è Kurn, il fratello del Klingon Worf -, Star Trek Deep Space Nine, dove è Jake Sisko da adulto e Star Trek Voyager (Alpha Hirogen), oltre ad aver prestato la voce a vari personaggi nei videogame ispirati alla serie. In tv è apparso, tra gli altri, in uno o più episodi, anche in Angel, Smallville, Crossing Jordan, Andromeda, X-Files, La signora in giallo, Hercules, Xena, Streghe, Boston Public, Boston Legal, Scream: Resurrection. 24, Chuck, The Orville e moltissime altre. Non sempre ha interpretato film all'altezza del suo talento, ma ha lasciato sicuramente unnsegno nella storia del cinema horror, con uno dei personaggi più belli e significativi scritti da Clive Barker e portato sullo schermo, nel già citato Candyman, con grande presenza, carisma e e autorevolezza.